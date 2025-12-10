Amarillos se reúne con Kast y reitera su respaldo para segunda vuelta: “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos”

La mañana de este miércoles, representantes del partido Amarillos por Chile se reunieron con el candidato presidencial José Antonio Kast (republicano), para manifestar su apoyo de cara a la segunda vuelta que se celebrará este domingo 14 de diciembre.

“He venido a ratificar junto a otros militantes del Partido Amarillos, nuestro respaldo a José Antonio Kast”, sostuvo el diputado y timonel de esa colectividad, Andrés Jouannet.

“Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos, pero fundamentalmente dos. Uno, derrotar el crimen organizado. No puede ser que el crimen organizado hoy día se esté tomando nuestras poblaciones, esté reclutando a nuestros jóvenes como soldados y perdiendo generaciones. Y por otra parte, el país tiene que volver a crecer, volver a desarrollarse, y en ese esfuerzo tenemos que estar todos”, planteó.

Dicho eso, agregó que le realizaron sugerencias fundamentales al candidato en materia de seguridad, como, por ejemplo, “tener más jóvenes que se formen para Carabineros” y pensar en cómo “acabar con el terrorismo” en la región de La Araucanía.

El diputado ya había informado públicamente su postura para el balotaje del 14-D.