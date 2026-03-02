SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Andrea Balladares (RN): “Este va a ser un gobierno de emergencia, pero necesitamos que esa emergencia se termine para proyectarnos como sector político”

    La hoy secretaria general de Renovación Nacional encabeza una lista de consenso inédita en la historia reciente del partido. La también senadora electa señala que antes de rediseñar la derecha o pensar en nuevas coaliciones, el futuro gobierno debe asegurar una gestión exitosa.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    La senadora electa y hoy secretaria general de RN, Andres Perez

    En Renovación Nacional (RN) no ocurría desde hace mucho tiempo: habrá una lista única, sin competencia, para elegir a su nueva directiva en los comicios internos.

    En un partido históricamente tensionado por los distintos “lotes”, fue el nuevo escenario político el que terminó por alinear voluntades. La llegada de José Antonio Kast a La Moneda y el rol que tendrá RN como oficialismo -en el Senado, por ejemplo- impulsaron una nómina amplia, encabezada por Andrea Balladares -actual secretaria general y senadora electa por el Maule- y que integra a diputados, alcaldes y exautoridades de distintas sensibilidades del partido.

    Balladares es, en la práctica, la próxima timonel.

    Desde esa posición, la senadora ya piensa sobre el futuro de la centroderecha. Pero pone los énfasis en orden: antes de hablar de una reconfiguración del sector o proyectar una nueva coalición de derecha, asegura que lo urgente es la gestión del futuro gobierno.

    Es una excepción en la historia reciente de RN que no haya más listas en competencia para una elección de directiva. ¿Responde a este nuevo ciclo político?

    Todos entendimos que el país tiene desafíos muy grandes. Nos convocaron a un gobierno de emergencia, donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros para darle una propuesta a Chile y para que al gobierno le vaya bien. Desde esa reflexión nos pusimos a disposición para construir una lista lo más amplia posible.

    ¿La califica la lista de consenso, de unidad?

    La califico como una lista que representa a la mayor parte de RN.

    Lo pregunto porque un liderazgo relevante del partido, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo que su nombre no era de consenso.

    Todas esas críticas hay que hacerlas internamente. El alcalde Desbordes tiene un gran desafío que es Santiago, donde lo está haciendo bien y donde nosotros como partido siempre lo hemos querido ayudar (...). Espero que esas diferencias las procesemos internamente de la mejor manera posible.

    En la Cámara Alta hay un empate virtual con la futura oposición. ¿Habrá acuerdo administrativo con la izquierda?

    Lo que nosotros hemos impulsado es un acuerdo amplio. El Senado, en estos últimos cuatro años, vivió minutos tensos donde perdió aquello que lo caracterizaba: los acuerdos que daban estabilidad. Hoy, en un Senado empatado, deberíamos buscar los acuerdos más amplios posibles y yo creo que un acuerdo con parte del Socialismo Democrático.

    El partido ya tiene una definición sobre su carta para la presidencia del Senado, que es Paulina Núñez, pero también asoma la posibilidad de que Manuel José Ossandón continúe, con el respaldo de republicanos. ¿Hay consenso entre los comités para el primer año?

    Esto es una definición de los comités de cada partido. Nosotros tenemos una candidata y aspiramos a partir en la dirección de la mesa, pero dependerá de la negociación, de la voluntad de construir un acuerdo lo más amplio posible.

    ¿Qué rol va a cumplir RN en el gobierno?

    El presidente nos hizo una invitación a ser parte de un gobierno de emergencia y de unidad nacional y desde RN siempre nos hemos planteado desde lo colaborativo, incluso cuando nos ha tocado ser oposición. Hoy nos planteamos desde ahí: de colaborar, de poner a disposición a nuestros liderazgos, a aquellos que tienen experiencia y que han colaborado en los distintos gobiernos. Este va a ser un gobierno de emergencia, pero necesitamos que esa emergencia se termine para proyectarnos como sector político y ahí toda la experiencia, el liderazgo -tanto en el Ejecutivo como en el Congreso- van a estar a disposición.

    ¿Se debe repensar Chile Vamos como coalición? ¿El gobierno podría abrir la puerta a una nueva coalición con republicanos, por ejemplo?

    Más allá de las distintas coaliciones, nosotros fuimos convocados a un gobierno de emergencia. Y ahí está nuestra primera voluntad: superar la emergencia con la cooperación de todos los partidos. Cuando logremos estabilizar eso, el próximo desafío es ver cómo vamos a enfrentar las próximas elecciones (municipales). Personalmente espero que seamos capaces de enfrentarlas en unidad. Si es una coalición, o si son acuerdos electorales, eso lo veremos en su minuto.

    Pero por un tema de orden político más que electoral, ¿no es más óptimo tener una coalición cuando se trata de gobernar?

    Es que hoy día lo convocado es a la emergencia. Y hay una realidad estructural en Chile donde las personas están necesitando de manera imperiosa tener la certeza que Chile volverá a progresar. Los primeros dos años van a estar muy concentrados en ello. Luego tenemos que ver cómo enfrentamos los desafíos electorales.

    De los partidos que respaldaron a José Antonio Kast, cuatro entraron en disolución. ¿Cómo será el diseño del comité político ampliado?

    Por ahora, la coordinación con la Oficina del Presidente Electo (OPE) ha sido sobre cómo se constituye el gobierno, más que nada de instalación. Esos han sido los temas que se han llevado a la agenda. Obviamente, una vez ya instalado el 11 de marzo, va a haber un diseño distinto, que responda a lo operativo del día a día político del gobierno.

    Es decir, ¿será con los partidos constituidos en ese momento: UDI, RN y el Partido Republicano?

    Esa es una decisión que tiene que tomar el presidente. En el caso de Evópoli, por ejemplo, ellos están apelando a esta resolución. Nosotros esperamos que les vaya bien con eso y puedan seguir siendo un partido.

    Más sobre:PolíticaAndrea BalladaresRNJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo

    Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes

    El rol de los países del Golfo: De espectadores a ser blanco de ataques

    Roadshow en marzo y juntas de accionistas: los plazos para la segunda etapa de la reestructuración de las Cascadas de SQM

    IA: una urgencia que Chile (y el nuevo gobierno) no pueden postergar

    Lo más leído

    1.
    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    2.
    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    3.
    Carmona llama a su sector a tener “una reacción más potente” ante escalada militar en Medio Oriente

    Carmona llama a su sector a tener “una reacción más potente” ante escalada militar en Medio Oriente

    4.
    El cable que terminó por dinamitar las confianzas entre Kast y Boric

    El cable que terminó por dinamitar las confianzas entre Kast y Boric

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Vehículo choca contra un cité en Renca: conductor se retiró del lugar
    Chile

    Vehículo choca contra un cité en Renca: conductor se retiró del lugar

    Andrea Balladares (RN): “Este va a ser un gobierno de emergencia, pero necesitamos que esa emergencia se termine para proyectarnos como sector político”

    Radiografía a las cifras que deja Boric en listas de espera: sin lograr su meta, los tiempos se redujeron en consultas y cirugías

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo
    Negocios

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo

    Roadshow en marzo y juntas de accionistas: los plazos para la segunda etapa de la reestructuración de las Cascadas de SQM

    IA: una urgencia que Chile (y el nuevo gobierno) no pueden postergar

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación
    Tendencias

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Por qué cuesta dormir fuera de casa: la ciencia detrás del “efecto de la primera noche”

    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional
    El Deportivo

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    “No leyó bien la segunda parte”: prensa española critica a Pellegrini tras dejar escapar el derbi entre Betis y Sevilla

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo
    Mundo

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes

    El rol de los países del Golfo: De espectadores a ser blanco de ataques

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers