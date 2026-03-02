Andrea Balladares (RN): “Este va a ser un gobierno de emergencia, pero necesitamos que esa emergencia se termine para proyectarnos como sector político”

En Renovación Nacional (RN) no ocurría desde hace mucho tiempo: habrá una lista única, sin competencia, para elegir a su nueva directiva en los comicios internos.

En un partido históricamente tensionado por los distintos “lotes”, fue el nuevo escenario político el que terminó por alinear voluntades. La llegada de José Antonio Kast a La Moneda y el rol que tendrá RN como oficialismo -en el Senado, por ejemplo- impulsaron una nómina amplia, encabezada por Andrea Balladares -actual secretaria general y senadora electa por el Maule- y que integra a diputados, alcaldes y exautoridades de distintas sensibilidades del partido.

Balladares es, en la práctica, la próxima timonel.

Desde esa posición, la senadora ya piensa sobre el futuro de la centroderecha. Pero pone los énfasis en orden: antes de hablar de una reconfiguración del sector o proyectar una nueva coalición de derecha, asegura que lo urgente es la gestión del futuro gobierno.

Es una excepción en la historia reciente de RN que no haya más listas en competencia para una elección de directiva. ¿Responde a este nuevo ciclo político?

Todos entendimos que el país tiene desafíos muy grandes. Nos convocaron a un gobierno de emergencia, donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros para darle una propuesta a Chile y para que al gobierno le vaya bien. Desde esa reflexión nos pusimos a disposición para construir una lista lo más amplia posible.

¿La califica la lista de consenso, de unidad?

La califico como una lista que representa a la mayor parte de RN.

Lo pregunto porque un liderazgo relevante del partido, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo que su nombre no era de consenso.

Todas esas críticas hay que hacerlas internamente. El alcalde Desbordes tiene un gran desafío que es Santiago, donde lo está haciendo bien y donde nosotros como partido siempre lo hemos querido ayudar (...). Espero que esas diferencias las procesemos internamente de la mejor manera posible.

En la Cámara Alta hay un empate virtual con la futura oposición. ¿Habrá acuerdo administrativo con la izquierda?

Lo que nosotros hemos impulsado es un acuerdo amplio. El Senado, en estos últimos cuatro años, vivió minutos tensos donde perdió aquello que lo caracterizaba: los acuerdos que daban estabilidad. Hoy, en un Senado empatado, deberíamos buscar los acuerdos más amplios posibles y yo creo que un acuerdo con parte del Socialismo Democrático.

El partido ya tiene una definición sobre su carta para la presidencia del Senado, que es Paulina Núñez, pero también asoma la posibilidad de que Manuel José Ossandón continúe, con el respaldo de republicanos. ¿Hay consenso entre los comités para el primer año?

Esto es una definición de los comités de cada partido. Nosotros tenemos una candidata y aspiramos a partir en la dirección de la mesa, pero dependerá de la negociación, de la voluntad de construir un acuerdo lo más amplio posible.

¿Qué rol va a cumplir RN en el gobierno?

El presidente nos hizo una invitación a ser parte de un gobierno de emergencia y de unidad nacional y desde RN siempre nos hemos planteado desde lo colaborativo, incluso cuando nos ha tocado ser oposición. Hoy nos planteamos desde ahí: de colaborar, de poner a disposición a nuestros liderazgos, a aquellos que tienen experiencia y que han colaborado en los distintos gobiernos. Este va a ser un gobierno de emergencia, pero necesitamos que esa emergencia se termine para proyectarnos como sector político y ahí toda la experiencia, el liderazgo -tanto en el Ejecutivo como en el Congreso- van a estar a disposición.

¿Se debe repensar Chile Vamos como coalición? ¿El gobierno podría abrir la puerta a una nueva coalición con republicanos, por ejemplo?

Más allá de las distintas coaliciones, nosotros fuimos convocados a un gobierno de emergencia. Y ahí está nuestra primera voluntad: superar la emergencia con la cooperación de todos los partidos. Cuando logremos estabilizar eso, el próximo desafío es ver cómo vamos a enfrentar las próximas elecciones (municipales). Personalmente espero que seamos capaces de enfrentarlas en unidad. Si es una coalición, o si son acuerdos electorales, eso lo veremos en su minuto.

Pero por un tema de orden político más que electoral, ¿no es más óptimo tener una coalición cuando se trata de gobernar?

Es que hoy día lo convocado es a la emergencia. Y hay una realidad estructural en Chile donde las personas están necesitando de manera imperiosa tener la certeza que Chile volverá a progresar. Los primeros dos años van a estar muy concentrados en ello. Luego tenemos que ver cómo enfrentamos los desafíos electorales.

De los partidos que respaldaron a José Antonio Kast, cuatro entraron en disolución. ¿Cómo será el diseño del comité político ampliado?

Por ahora, la coordinación con la Oficina del Presidente Electo (OPE) ha sido sobre cómo se constituye el gobierno, más que nada de instalación. Esos han sido los temas que se han llevado a la agenda. Obviamente, una vez ya instalado el 11 de marzo, va a haber un diseño distinto, que responda a lo operativo del día a día político del gobierno.

Es decir, ¿será con los partidos constituidos en ese momento: UDI, RN y el Partido Republicano?

Esa es una decisión que tiene que tomar el presidente. En el caso de Evópoli, por ejemplo, ellos están apelando a esta resolución. Nosotros esperamos que les vaya bien con eso y puedan seguir siendo un partido.