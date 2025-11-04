Archi: Matthei responde por sus dichos sobre el Plan de Búsqueda y apunta crítica hacia instituciones de DD.HH.

La primera pregunta dirigida a la candidata Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) en el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) estuvo dirigida al más reciente flanco que se abrió en su campaña, tras criticar el Plan Nacional de Búsqueda, una política permanente del Estado para esclarecer los casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

En una entrevista reciente, la aspirante de la derecha tradicional a La Moneda apuntó que en su eventual gobierno “funcionaría bastante distinto” y aseguró que para algunas personas “no es búsqueda, es venganza”. Además, sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) “se ha dedicado solamente a perseguir carabineros”.

-¿De qué manera una política pública, permanente y consensuada transversalmente por el Estado de Chile, para esclarecer las circunstancias de la desaparición o muerte, y el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, puede ser una venganza?

Ante esta pregunta en el foro, Matthei respondió: “En primer lugar, no dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa. Y tiene que ver con que en general hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos”.

A eso agregó que “siempre he dicho que estoy absolutamente a favor de cumplir con los derechos humanos, siempre, en todas circunstancias, en Chile y en el extranjero, partamos por eso. Por lo demás, ese ha sido mi comportamiento siempre”.

“Pero yo creo que queda bastante evidente que hay varias instituciones que tienen que ver con derechos humanos, que se han politizado enormemente, que en el fondo están a cargo de una causa. Lo vimos además en el gobierno anterior. Y por lo tanto, han ido cayendo desgraciadamente en el desprestigio”, remarcó.

Si bien no repitió lo que había previamente sobre la “venganza” detrás del Plan de Búsqueda, sí criticó el trabajo que se ha hecho: “Es pésimo... no puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos, huesos, que no se les haya hecho el test de ADN”.