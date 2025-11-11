OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Aún está a tiempo de corregir el rumbo”: Jeannette Jara emplaza al gobierno a reponer gastos sociales en el Presupuesto 2026

    La candidata reconoció diferencias con el Ejecutivo y dijo que estas no son nuevas: "No es algo que venga de ahora, es algo que evidentemente se manifiesta en los espacios que corresponden, en el momento que corresponda, y así lo hice saber".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 11 de noviembre 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara ofrece punto de prensa para abordar pasos de la ultima semana de campana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En un punto de prensa ofrecido para dar a conocer los próximos pasos de su campaña presidencial, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), criticó algunas de las decisiones del Ejecutivo en materia presupuestaria y lo emplazó a reponer determinados gastos sociales en la Ley de Presupuestos 2026.

    Durante su alocución, la abanderada del pacto Unidad por Chile estuvo acompañara de senadores y senadores oficialistas de la Comisión Mixta de Presupuestos. “Queremos señalar que en el marco de la discusión presupuestaria el gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo y escuchar a las familias de Chile porque nuestro país necesita un presupuesto que cuide a su gente y que no la deje sola. En ese contexto nosotros lo que hemos visto en el análisis presupuestario con los parlamentarios aquí presentes es que existen recursos clave para la calidad de vida de las personas que hoy día han sido excluidos de la propuesta que se ha llevado al Parlamento", sostuvo.

    En primer lugar, la exministra pidió al Ejecutivo que reponga la glosa de libre disposición -o republicana- que fue eliminada en esta discusión presupuestaria para, según el gobierno, privilegiar la responsabilidad fiscal. Jara sostuvo, como lo ha hecho en otras oportunidades, que busca que esos fondos sean empleados en la reconstrucción por el megaincendio de Valparaíso de 2025, en caso de ser electa. Adicionalmente, anunció que en ese escenario designaría un delegado presidencial que se encargue de este asunto.

    Seguidamente, instó a la administración actual que, en materia de vivienda, aumente los subsidios a los sectores populares y vulnerables, contenidos en los decretos supremos 49 y 19, respectivamente. “Pedimos que se repongan los subsidios del Decreto Supremo 49, de 25.000 a 50.000 subsidios, que es lo que estaba hasta el año pasado, o hasta este año más bien dicho presupuestario, y que da cuenta de cómo vamos paulatinamente abordando el déficit habitacional que existe en Chile. Y respecto del subsidio a la clase media, quiero señalar que es relevante también que se reponga de los 27.000 que había”, añadió para luego solicitar la reposición de las glosas 8 y 9, también relacionadas a esta área. Jara también emplazó al gobierno a restituir los $20 mil millones destinados al Programa Más Adultos Mayores Autovalentes.

    Al ser consultada sobre sus críticas al gobierno en materia de vivienda y las diferencias “de estilo” que ha manifestado tener con el Presiente Gabriel Boric en el área de relaciones exteriores, la candidata aseveró: “Eso es algo obvio, no todas las personas somos iguales, y si alguien quisiera creer que esto es solo de ahora, yo solo les pido que miren lo que pasó en el caso del exsubsecretario (Christian) Larraín, a quien yo desvinculé a los minutos de enterarme de la denuncia, en cambio al exsubsecretario (Manuel) Monsalve hubo una demora que a mí me parece que fue inadecuada. Entonces no es algo que venga de ahora, es algo que evidentemente se manifiesta en los espacios que corresponden, en el momento que corresponda, y así lo hice saber. Y hoy día, por cierto, si me preguntan, no tengo por qué no decirlo. Así son las cosas y esa es la verdad".

    Respecto de la discusión presupuestaria, Jara hizo alusión al gobierno y a su contendor de Republicanos, José Antonio Kast comentando que espera que “el rol que juegue ahora el ministro de Hacienda, una vez que se produzca esta primera vuelta, le permita a Chile tener un presupuesto, porque lo que ha hecho la derecha ha sido obstruir más que construir (...) Y aunque (José Antonio) Kast diga que recortando 6 mil millones de dólares no va a recortar gasto social, eso no es efectivo. Yo lo que espero es que el gasto social aquí se reponga, más que todo eso es lo que estamos solicitando, porque los problemas que Chile tiene no se van a solucionar recortando los recursos, por el contrario. Y espero que el gobierno y la oposición logren ponerse de acuerdo, pero teniendo una prioridad clara. Los presupuestos se hacen para el pueblo de Chile, para la gente. Y aquí tenemos problemas sociales importantes. El que quiera negar que hay problema en la vivienda, la verdad, está metiendo solamente el polvo bajo la alfombra".

    Más sobre:Jeannette JaraGobiernoGasto socialPresidencialesPresupuesto 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia

    Ahora por Presupuesto: Jara intensifica su desmarque de Boric a cinco días de la presidencial

    La calma antes de la tormenta en RN: la batalla que se asoma por el control del partido tras el 16-N

    Daniel Reyes, alcalde de La Florida: “Los cierres de campaña no son lo que eran hace 20 años, pero son importantes”

    La rosa cumpleañera: la relación “cordial” entre Kaiser y Matthei y el vínculo familiar que comparten

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia
    Chile

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia

    Ahora por Presupuesto: Jara intensifica su desmarque de Boric a cinco días de la presidencial

    La calma antes de la tormenta en RN: la batalla que se asoma por el control del partido tras el 16-N

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners
    Negocios

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners

    Argentina se acerca un paso más para integrarse a la OCDE

    La distancia en el mercado que separa a Latam y el Grupo Abra, los posibles nuevos dueños de Sky

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?
    Tendencias

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache
    El Deportivo

    44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache

    Presidente Gabriel Boric recibe a deportistas que brillaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

    El duro golpe que recibe La Serena en la lucha con Limache en los escritorios del Tribunal de Disciplina

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Un día en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Dua Lipa ya está en Chile y alista show extenso con covers locales y la puesta en escena más exitosa de su carrera
    Cultura y entretención

    Dua Lipa ya está en Chile y alista show extenso con covers locales y la puesta en escena más exitosa de su carrera

    Catalina Infante, autora chilena: “Desde que me convertí en madre el tema me tomó como mujer, escritora y lectora”

    Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, legendario fundador y guitarrista de Kiss

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos
    Mundo

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Hamas dice que el proyecto para ejecutar a “terroristas” busca “legitimar el asesinato masivo de palestinos”

    Autoridades de Gaza cifran en cerca de 6.000 las personas amputadas a raíz de la violencia: Una cuarta parte son niños

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte