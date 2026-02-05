SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Ruth Hurtado sostuvo que el Presidente en ejercicio “nunca estuvo a la altura del cargo” y apuntó que la gestión de la ex jefa de Estado al mando de Chile fue “paupérrima”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Santiago, 3 julio 2024. El Partido Republicano presenta a su candidato para la comuna de Maipu Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un duro análisis sobre la formalización de la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas fue el que entregó la mañana de este jueves la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado.

    En diálogo con radio Agricultura, la dirigente de la colectividad fundada por el mandatario electo José Antonio Kast se refirió en duros términos al Presidente Gabriel Boric y cuestionó la manera en que se realizó la nominación de la ex jefa de Estado a la Secretaría General del organismo multilateral.

    En primer lugar, Hurtado recalcó que "esto no es una decisión de él (Boric), sino que más bien del siguiente presidente que va a ser el presidente José Antonio Kast".

    Luego criticó que “uno ve las señales del Presidente, que parece que es su forma de actuar, en que dice una cosa, piensa otra, hace otra, es un Boric en una parte, es un Boric en otra, y creo que esto obedece también a estos cambios de personalidad que tiene permanentemente el Presidente”.

    En palabras de la secretaria general de republicanos, con la forma de la presentación de la candidatura de Bachelet, el Jefe de Estado en ejercicio demuestra que “nunca estuvo a la altura del cargo”.

    “Lo que hace el Presidente Boric, es jugar con la institucionalidad, nunca estuvo a la altura del cargo, y menos le vamos a pedir que esté a la altura del cargo cuando le quedan un poquito más de 30 días de Mandatario. Y también en cuanto a cómo se ha relacionado él, o cómo ha sido su política de relaciones internacionales, la verdad es que nos sorprende la forma de operar del Presidente Boric y de cómo tratar de imponer su postura frente a la necesidad y al bienestar de todos los chilenos”, remarcó.

    Tras esto, Hurtado además puso en duda las credenciales de otrora dos veces presidenta de Chile, a su juicio, por el mal desempeño en los cargos que ha detentado.

    “Por su experiencia, más allá de si ha sido buena o mala, ha ostentado otros cargos que le permiten en su currículum tener requisitos necesarios para postular a uno de estos cargos. Más allá de si la actuación de estos cargos tuvo un buen desempeño. Podríamos partir por analizar cómo fue su desempeño como Presidenta de Chile, que fue bastante paupérrimo, hemos heredado malas políticas públicas de ella en materia de educación, en materia migratoria, en materia tributaria”, dijo.

    Y luego agregó: “Chile también tiene bastantes baches gracias a las malas políticas públicas desempeñadas y realizadas en sus mandatos como presidenta de Chile. A lo que voy es que no por haber pasado por un cargo le da la expertise necesaria para postular a otro. Creo que lo importante es que cuando tú estás en un cargo, hagas las cosas bien, te apegues a cuáles son tus funciones, tus atribuciones, y creo que en el caso de ella, varias de las crisis que hoy día vivimos en Chile es gracias a sus malas políticas públicas como Presidenta de Chile”.

    Para cerrar, también planteó la posibilidad de veto de Estados Unidos como miembro de Consejo de Seguridad de la ONU.

    “No sabemos qué va a hacer tampoco Estados Unidos, habían habido voces de que iba a ser vetada la presidenta Bachelet, lo que nos parecería aún más lamentable gracias a la mala política internacional que ha llevado delante el presidente Boric”, señaló, y añadió que “sería un chascarro más o un bache más en su gestión”.

    Más sobre:Ruth HurtadoMichelle BacheletGabriel BoricONUNaciones Unidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar

    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”
    Chile

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”

    Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar
    Negocios

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar

    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Anglo American reporta menor producción de cobre y recorta previsiones, pero proyecta un repunte en el futuro por Chile

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Iba ganando, vio el celular y perdió: la extraña escena que causa polémica en el tenis mundial
    El Deportivo

    Iba ganando, vio el celular y perdió: la extraña escena que causa polémica en el tenis mundial

    La declarada afición del francés Antoine Griezmann por el fútbol americano de la NFL

    La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile
    Cultura y entretención

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos
    Mundo

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió