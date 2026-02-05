Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

Un duro análisis sobre la formalización de la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas fue el que entregó la mañana de este jueves la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado.

En diálogo con radio Agricultura, la dirigente de la colectividad fundada por el mandatario electo José Antonio Kast se refirió en duros términos al Presidente Gabriel Boric y cuestionó la manera en que se realizó la nominación de la ex jefa de Estado a la Secretaría General del organismo multilateral.

En primer lugar, Hurtado recalcó que "esto no es una decisión de él (Boric), sino que más bien del siguiente presidente que va a ser el presidente José Antonio Kast".

Luego criticó que “uno ve las señales del Presidente, que parece que es su forma de actuar, en que dice una cosa, piensa otra, hace otra, es un Boric en una parte, es un Boric en otra, y creo que esto obedece también a estos cambios de personalidad que tiene permanentemente el Presidente”.

En palabras de la secretaria general de republicanos, con la forma de la presentación de la candidatura de Bachelet, el Jefe de Estado en ejercicio demuestra que “nunca estuvo a la altura del cargo”.

“Lo que hace el Presidente Boric, es jugar con la institucionalidad, nunca estuvo a la altura del cargo, y menos le vamos a pedir que esté a la altura del cargo cuando le quedan un poquito más de 30 días de Mandatario. Y también en cuanto a cómo se ha relacionado él, o cómo ha sido su política de relaciones internacionales, la verdad es que nos sorprende la forma de operar del Presidente Boric y de cómo tratar de imponer su postura frente a la necesidad y al bienestar de todos los chilenos”, remarcó.

Tras esto, Hurtado además puso en duda las credenciales de otrora dos veces presidenta de Chile, a su juicio, por el mal desempeño en los cargos que ha detentado.

“Por su experiencia, más allá de si ha sido buena o mala, ha ostentado otros cargos que le permiten en su currículum tener requisitos necesarios para postular a uno de estos cargos. Más allá de si la actuación de estos cargos tuvo un buen desempeño. Podríamos partir por analizar cómo fue su desempeño como Presidenta de Chile, que fue bastante paupérrimo, hemos heredado malas políticas públicas de ella en materia de educación, en materia migratoria, en materia tributaria”, dijo.

Y luego agregó: “Chile también tiene bastantes baches gracias a las malas políticas públicas desempeñadas y realizadas en sus mandatos como presidenta de Chile. A lo que voy es que no por haber pasado por un cargo le da la expertise necesaria para postular a otro. Creo que lo importante es que cuando tú estás en un cargo, hagas las cosas bien, te apegues a cuáles son tus funciones, tus atribuciones, y creo que en el caso de ella, varias de las crisis que hoy día vivimos en Chile es gracias a sus malas políticas públicas como Presidenta de Chile”.

Para cerrar, también planteó la posibilidad de veto de Estados Unidos como miembro de Consejo de Seguridad de la ONU.

“No sabemos qué va a hacer tampoco Estados Unidos, habían habido voces de que iba a ser vetada la presidenta Bachelet, lo que nos parecería aún más lamentable gracias a la mala política internacional que ha llevado delante el presidente Boric”, señaló, y añadió que “sería un chascarro más o un bache más en su gestión”.