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    Bachelet presenta su candidatura ante la ONU frente a incierto escenario y en medio del despliegue de la oposición

    La expresidenta chilena defenderá este martes su postulación a la Secretaría General, en un escenario complejo luego que desde Estados Unidos se cuestionara su idoneidad para al cargo. 

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    A partir de las 10 de la mañana la expresidenta Michelle Bachelet presentará su propuesta para encabezar la secretaría general de la ONU.

    La exmandataria chilena enfrentará tres horas de consultas de los 193 estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas. Durante la misma jornada se presentará la postulación del candidato argentino Rafael Grossi, quien a diferencia de Bachelet -que no tiene el apoyo del gobierno de Chile-, sí cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei.

    La exjefa de Estado enfrenta un escenario incierto, dado que en las últimas semanas representantes del Partido Republicano en Estados Unidos hicieron ver públicamente su dudas sobre la idoneidad de su candidatura.

    El congresista estadounidense Chuck Edwards la semana pasada dijo que un grupo de legisladores, a través de una carta, cuestionó la opción de Bachelet argumentando que “priorizado repetidamente una agenda extremista sobre el aborto” por lo que consideran que EE.UU. debería vetar su nombramiento. Asimismo, la acusaron de haber sido indulgente con China cuando era alta Comisionada para los Derechos Humanos.

    Frente a estos hechos, la oposición se ha desplegado para reforzar en favor de la expresidenta.

    Los excancilleres -coordinados por el exministro Heraldo Muñoz- tienen planificado una alta presencia en medios para este martes.

    En tanto, el fin de semana pasado el propio Muñoz, la presidenta del PS Paulina Vodanovic y el expresidente Gabriel Boric aprovecharon su presencia en los foros progresistas realizados en Barcelona para difundir la propuesta de la mandataria al órgano multilateral.

    Todas esas gestiones estuvieron apoyadas por las cancillerías de México y Brasil que apoyan la candidatura de la socialista.

    Bachelet afina su presentación

    La dos veces jefa de Estado aterrizó en Nueva York el miércoles 15 de abril, donde se reunió con los embajadores de Brasil y México, Paulo Pacheco y Héctor Vasconcelos, respectivamente.

    Diego Martin

    Los equipos de esos países han ayudado a Bachelet para prepararse para la jornada de hoy con coaching y minutas. En todo momento ha estado acompañada también por el exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Cristián Barros, quien viajó a Estados Unidos para apoyarla.

    Este lunes, Bachelet tuvo reuniones y citas de preparación en la mañana y destinó la tarde para descansar. Está proyectado que llegue a la sede de Naciones Unidas antes de las 9.30am.

    A horas de la jornada, personeros de la oposición abordaron las posibilidades de Bachelet.

    La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), en entrevista con T13 Radio este lunes dijo estar “convencida de que va a ser secretaria general de Naciones Unidas”, y aseguró que “sin querer queriendo” el retiro de apoyo del gobierno de Kast despertó “solidaridad internacional y apoyo de países bastante transversal”.

    Santiago, 16 de Enero 2026. Jara durante actividad para celebrar el inicio de los pagos del Seguro Social, a causa de la reforma de pensiones que encabezó. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    “Lo que ocurrió diplomáticamente en nuestro país con el rechazo de parte del gobierno del Presidente Kast a apoyar a quien ha sido dos veces presidenta del país, es algo muy inusual, pero además es algo que se ve muy mal", explicó la militante comunista.

    Luego, Jara reforzó que no le “cabe duda” que Bachelet se impondrá entre los demás postulantes, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el exPresidente de Senegal, Macky Sall. “Y ahí veremos qué va a decir nuestro gobierno”, cerró.

    También desde el PC, la secretaria general de la tienda y exembajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, planteó que “la aspiración es que este debate se dé con altura de mira, y ojalá la disposición de los partidos y de quienes hoy día se pronuncian a nivel nacional no esté supeditada a la sumisión a Estados Unidos”.

    25-03-2026 BARBARA FIGUEROA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “Eso es lo que esperamos, porque quien se pone de ese lado, se pone del lado de la guerra y se pone del lado de la violencia. Nosotros seguimos apoyando y vamos a seguir respaldando la candidatura de la expresidenta, tal como lo han hecho distintos mandatarios de la región, y como esperamos se sigan sumando voces para defender la paz y defender el multilateralismo”.

    La dirigente comunista apuntó que Chile fue parte de los países que conformó en la región Naciones Unidas. “por lo tanto, por sobre todas las cosas tenemos un compromiso con la paz, y creo que eso es lo que representa la candidatura de Michelle Bachelet”.

    El vicepresidente del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, por su parte, sostuvo que desde su sector esperan que este martes “por su gran bagaje cultural, por su gran presencia internacional, nuevamente a la expresidenta Bachelet le vaya muy bien, y ojalá llegue a ser la primera mujer secretaria general de las Naciones Unidas”.

    20/01/2026 - ARTURO BARRIOS - Fotos: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El exdiputado destacó que la exmandataria “goza de un prestigio internacional” y cuestionó que la administración actual “no ha sido capaz, por su absoluta visión de ultraderecha, de asimilar la política internacional como una política de Estado y no como una política ideológica”.

    Desde el otro lado de la vereda, el exdiputado Johannes Kaiser (PNL) dijo que a su parecer es “absolutamente contraproducente que Michelle Bachelet sostenga su candidatura a pesar de no tener el respaldo de su propio país”.

    “A pesar de que muchos, muchos chilenos creemos que no debería ser secretaria general de las Naciones Unidas, entre otras cosas, por su muy mala gestión en Chile, por haber apoyado el octubrismo, por haber sido entonces una persona que siempre respaldó a dictadores y tiranos en el extranjero”, remarcó.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasSecretaría GeneralPartido ComunistaPartido SocialistaJohannes Kaiser

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