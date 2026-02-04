Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

“Su elección sería clave para terminar con la agenda woke”, dijo el presidente de Argentina Javier Milei en una entrevista que dio a CNN a finales de diciembre en la que respaldó abiertamente la candidatura de Rafael Grossi a la secretaría General de la ONU.

“Grossi tiene una agenda muy concreta y, en parte, de empezar a cambiar este perfil que ha tomado Naciones Unidas, que verdaderamente es de fracaso tras fracaso“, agregó el mandatario aludiendo a la postulación del director del Organismo Internacional de Energía Atómica quien, según él, podría contar con el apoyo de Estados Unidos e Israel.

Hasta esta semana el trasandino era único postulante ya inscrito en la carrera por la sucesión de António Guterres. El gobierno argentino lo inscribió el 26 de noviembre. Esta semana, en tanto, el presidente Gabriel Boric formalizó junto a México y Brasil la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet.

En las presentaciones de ambas candidaturas, consignadas por la ONU en su sitio oficial, quedan de manifiesto las divergencias de ambas postulaciones.

Ambos candidatos tienen miradas diferentes en materia internacional y han forjado parte de su carrera internacional dentro de la ONU. La dos veces Mandataria de Chile encabezó ONU Mujeres y el alto comisionado para los Derechos Humanos, mientras que Grossi es, hasta ahora, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Una de las diferencias es el financiamiento de la cruzada electoral que ambos desplegarán en Nueva York.

Por un lado, el documento de Michelle Bachelet señala que “las actividades relacionadas con el proceso de selección se financiarán con recursos públicos”.

En tanto, en la presentación que realizó la misión de Argentina en Naciones Unidas se informa “las actividades relacionadas con el proceso de selección serán financiadas por el candidato, con recursos financieros propios”.

El gasto que implica llevar adelante la carrera por la sucesión del portugués António Guterres en la Secretaría General de la ONU fue objeto de la discusión entre el oficialismo y la oposición a raíz de la conveniencia para el Estado de iniciar esta carrera internacional.

Sobre todo fue una preocupación en el mundo republicano, donde las autoridades han salido a cuestionar que Boric haya inscrito formalmente a Bachelet como candidata en conjunto con México y Brasil. Esto en línea con la resistencia de Kast a fijar una postura clara sobre si impulsará desde su Presidencia la cruzada electoral en Naciones Unidas.

Esa duda finalmente se zanjó el pasado 18 de noviembre. A través de una respuesta por Ley de Transparencia, la Cancillería comunicó a La Tercera que hasta esa fecha se habían invertido US$ 17.423 y que se estimaba invertir otros US$ 40.000, lo que implica un total de US$ 57.423. Ese dinero, llevado al valor promedio del dólar en noviembre ($939) dejaría una inversión total de casi $54 millones .

Cabe indicar que es habitual que sea el Estado representado en cada candidatura sea quien financie dicha nominación . Así ocurrió en el pasado, por ejemplo, con el senador José Miguel Insulza (PS), cuya competencia por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se costeó e impulsó en el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Desde el gobierno defienden que declarar el financiamiento público de la candidata presentada oficialmente por el gobierno de Chile es un acto de transparencia, pues se trata de un gasto sujeto a control del Congreso y del Consejo para la Transparencia. Añaden que, además, se trata de un desembolso considerado en los recursos regulares del Presupuesto de Cancillería, fundamentalmente para viajes.

El apoyo de México y Brasil a la candidatura de Bachelet abrió la duda respecto a si esos países ofrecerán apoyo económico a la cruzada por la ONU. Fuentes de gobierno descartan esa opción por ahora y aseguran que el respaldo de esos países es el ámbito de la coordinación.

Adicional al apoyo de las misiones de Chile en el extranjero, el despliegue de Bachelet también ha estado apoyado en su agenda como exmandataria