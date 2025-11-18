BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fin del misterio: Cancillería revela que gastos para campaña a la ONU de Bachelet bordean los 54 millones de pesos

    A través de una solicitud vía Transparencia, Relaciones Exteriores detalla que ya se han desembolsado US$ 17.423 en conceptos como pasajes, viáticos y hoteles para la asistencia de la expresidenta a la Conmemoración de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción en Beijing y la COP30, y se contempla gastar otros US$ 40.000 hasta marzo de 2026.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La expresidenta Michelle Bachelet.

    Desde confirmada la idea ha sido un tironeo entre el gobierno y la oposición: el costo monetario de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A través del canciller Alberto van Klaveren, el Ejecutivo ha dicho que respaldará con recursos propios de la partida del Ministerio de Relaciones Exteriores parte de la aspiraciones de la exmandataria, al ser un tema de interés nacional.

    Pero inmediatamente desde la oposición criticaron que el Estado desembolsara recursos públicos en esta campaña, mientras que desde el Edificio Carrera no había querido transparentar el monto. De hecho, a mediados de octubre, durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2026, Relaciones Exteriores calificó como “dato sensible” el dinero estimado.

    Pero a través de una solicitud de La Tercera al Minrel vía Ley de Transparencia ahora se da a conocer el monto gastado hasta el minuto en dicha campaña, así como el resto de recursos contemplados. En ese sentido, la cartera detalla en su respuesta que hasta ahora se han desembolsado US$ 17.423 y se proyecta desembolsar a futuro otros US$ 40.000, lo que implica un total de US$ 57.423. Ese dinero, llevado al valor promedio del dólar en noviembre ($939) implicaría un total de casi $ 54 millones.

    El Presidente Gabriel Boric y la expresidente Michelle Bachelet. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En la respuesta de Relaciones Exteriores -firmada por Felipe Rodríguez, de la Dirección de Atención Ciudadana y Transparencia- se detalla que “desde septiembre 2025 a la fecha, la expresidenta ha participado en varias actividades en el extranjero, en su mayor parte financiadas por los organizadores interesados en su asistencia”.

    En ese sentido, recalcan que “sólo en algunas de estas actividades la Cancillería ha financiado en todo o parte su participación (viáticos, hoteles y/o pasajes). Ellas son: Conmemoración de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción en Beijing y la 30° Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 30) en Belén do Pará”.

    Del mismo modo, agregan que “estas actividades han generado un gasto de US$ 17.423, los cuales han sido solventados con recursos disponibles del presupuesto regular de la Cancillería, sin requerir asignaciones extraordinarias, siguiendo los mecanismos de ejecución y control establecidos por la normativa vigente”.

    Por último, la entidad liderada por Alberto van Klaveren proyecta que “en lo que corresponde a la actual administración, entre noviembre 2025 y marzo de 2026, el costo estimado es de US$ 40.000 para las actividades dirigidas a promover la candidatura”.

    La Asamblea General de la ONU. ONU

    Vale recordar que la Cancillería prometió el pasado 7 de octubre que la campaña de Bachelet sería “austera”, pero de todas maneras en la oposición ha habido algunos críticos de la materia.

    Por ejemplo, en medio de la discusión del Presupuesto 2026 el diputado republicano Agustín Romero supeditó el avance de la discusión y dijo que era “inaceptable que el ministro no transparente el costo real de la campaña a la ONU. Impide ejercer un control efectivo. No es suficiente hablar de una campaña austera. Sin esa información, simplemente no es posible aprobar el presupuesto de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores”.

    Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, habló de estos recuros para Bachelet cuestionando al mismo tiempo que resultaba “bien injusto para los funcionarios de la diplomacia chilena que les hayan quitado un beneficio... Vamos a presionar. Es un acto de la mayor injusticia”, en referencia a la eliminación del bono de escolaridad 2026.

    Otros en la oposición han criticado que no se haya “socializado” la candidatura previamente con los partidos, mientras que hay varios que defienden su postulación argumentando que la llegada de Bachelet a ese puesto en la ONU beneficiaría a Chile en términos de posicionamiento internacional.

    Más sobre:ONUMichelle BacheletRelaciones ExterioresAlerto van KlaverenNaciones UnidasCancillería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría tomar el control de Copenhague por primera vez

    Chile Vamos inicia aterrizaje en campaña de Kast: los detalles de la primera cita con el Partido Republicano

    Kast 2021 vs. 2025: las diferencias para sumar apoyos a su campaña

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast
    Chile

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Retiremos los libros
    Negocios

    Retiremos los libros

    Nuevo aeropuerto de Viña del Mar logra aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental

    La hoja de ruta económica de la candidatura de Jara de cara a la segunda vuelta y guiño a Parisi

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”
    El Deportivo

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso

    Reinaldo Rueda lo pasa mal en Costa Rica: organización hostiga al DT de Honduras en la previa de trascendental duelo

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis
    Cultura y entretención

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    La Sonora de Tommy Rey revive a través de su hijo y su viuda: “Asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia”

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría tomar el control de Copenhague por primera vez
    Mundo

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría tomar el control de Copenhague por primera vez

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?