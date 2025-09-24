SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Si bien el rumor que Bachelet podría ser una carta para dirigir Naciones Unidas es de antigua data, en la oposición molestó particularmente que el Ejecutivo, y en especial la Cancillería, no cuidara las formas respecto de una apuesta internacional de esta envergadura.

Por 
José Miguel Wilson
 
Rocío Latorre
El candidato José Antonio Kast en la Parada Militar 2025. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Quiero imaginar que el Presidente (Gabriel Boric), antes de anunciar la candidatura, habló por lo menos con los dirigentes políticos de oposición y también consultó a los principales candidatos a la Presidencia”, dijo esta mañana en Radio Duna, Roberto Ampuero, excanciller del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Sin embargo, según versiones de dirigentes opositores, ello no ocurrió. Es más, el único adelanto formal de que Boric iba a lanzar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU ocurrió en un almuerzo con parlamentarios de la delegación este martes, en Nueva York, solo un par de horas antes del discurso del Mandatario ante la asamblea del organismo multilateral.

Si bien el rumor que Bachelet podría ser una carta para dirigir Naciones Unidas es de antigua data (de hecho, fue uno de los factores por las que habría declinado una nueva carrera presidencial a inicios de marzo), en la oposición molestó particularmente que el Ejecutivo, y en especial la Cancillería, no cuidara las formas respecto de una apuesta internacional de esta envergadura, ya que nunca un(a) chileno(a) ha ocupado este alto cargo.

El precedente más cercano es la postulación de actual senador y exministro, José Miguel Insulza (PS), a la OEA, que culminó exitosamente en 2005 tras un intenso lobby de parte del gobierno de Ricardo Lagos, quien en su estrategia no solo se coordinó con países como Brasil, Argentina y Venezuela, sino que también logró el respaldo de la oposición de la época.

En el caso de Bachelet, su nombre ni siquiera fue conversado con las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara, según confirman varios miembros de estas instancias como el senador Rojo Edwards (indep.) y la diputada Catalina del Real (republicana), que por lo general son los espacios en los que la Cancillería sondea temas de política internacional.

Tampoco fue alertado a las directivas de las principales colectividades opositoras como la UDI, RN o el Partido Republicano. Menos con los comandos presidenciales de la oposición, que en caso de llegar a La Moneda tendrán que resolver si mantienen o le quitan el piso a la candidatura de Bachelet.

Aunque las postulaciones a la Secretaría General de la ONU deben presentarse en febrero del 2026, las deliberaciones y la elección misma en el organismo culminarán a fines del próximo año.

Por mientras, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, reiteró su suspenso en caso de ser elegido Presidente de la República, no obstante, admitió que ellos no fueron alertados de este anuncio. “Nosotros lo que hemos dicho es que nos vamos a pronunciar cuando se dé el caso. Primero tenemos que ganar (...). Voy a tomar la decisión después del 11 de marzo. Fue una sugerencia que ha hecho el Presidente de la República (Gabriel Boric), lamentablemente no la socializó y creo que se equivocó”.

Por su parte, el diputados y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien es parte del comando presidencial de Evelyn Matthei, dijo que “el Presidente Boric nuevamente en materia internacional, se da un gustito para anunciar una candidatura antes incluso que la propia candidata, al confundir lo que es política de gobierno con política de Estado. La nominación para presidir la ONU es una política de Estado y le va a tocar verlo al próximo gobierno. No es el gobierno del Presidente Boric el que definirá esa candidatura y, por lo tanto, lo que está haciendo, simplemente, es darse un gustito y adelantar una discusión que no tiene ningún sentido adelantar”.

“Se debió haber hecho un trabajo político antes con la oposición, que no se hizo con los candidatos presidenciales... La primera campaña de José Miguel Insulza a la OEA fue un empate a 17 votos y eso se hizo con todo un país que estaba apoyando firmemente la candidatura. Acá no existe ese apoyo de la oposición, lo que hay es simplemente evasivas de los candidatos presidenciales (de oposición)”, comentó el senador Edwards (ver entrevista).

Pese a los reparos de la derecha, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), aseguró que sí hubo conversaciones con dirigentes opositores, pero no quiso revelar nombres, ya que fueron consultas reservadas.

“No me corresponde a mí decirlo (a quiénes), lo que puedo es que Cancillería hizo un trabajo previo de distintas consultas con miembros de la oposición, evidentemente todos esperarían haber sido consultados, pero la política exterior la maneja el Presidente de la República, no se cogobierna. Hay siempre consultas y ahora viene un proceso de diálogo y de debate de cara a lo que va ser el ingreso oficial del nombre de la expresidenta Michelle Bachelet”.

Más sobre:PolíticaRR.EE.Michelle BacheletJosé Antonio KastOposiciónONUNaciones Unidas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Espacio protegido: Estero del Arrayán se convierte en el décimo quinto humedal urbano de la RM

Carabineros detiene a un chileno y dos extranjeros con casi 270 kilos de marihuana

Tras nominación de Bachelet a la ONU: Jara insta a los candidatos opositores a dejar la “mezquindad y tener visión de Estado”

Iban de Iquique a Santiago: Fiscalía abre investigación por transporte de 60 extranjeros en bus accidentado en Copiapó

Gazmuri entrega su primera vocería como presidente del directorio de TVN y gobierno defiende su designación

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.
Chile

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

De Londres a París: Carolina Tohá dará charlas en Europa y toma distancia de presiones para sumarse al comando de Jara

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio
Negocios

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile

José Antonio Kast y ajuste fiscal de US$ 6.000 millones: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup
El Deportivo

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup

La increíble recuperación de Lucas Di Yorio que lo tiene peleando por un puesto para la revancha de la U con Alianza Lima

Mauricio Pellegrino recuerda su paso por la U tras avanzar en la Sudamericana: “La base del equipo empezó con nosotros”

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos
Mundo

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?