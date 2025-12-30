Bancada RN pide la renuncia de ministro Gajardo tras nuevo caso de liberación de sujeto que debía cumplir prisión preventiva

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) emitió un comunicado pidiendo la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, esto luego del nuevo caso de liberación negligente de un imputado respecto del cual existía una resolución judicial del 9° Juzgado de Garantía de Santiago que instruía su ingreso a prisión preventiva.

La situación, que se dio un día antes de Navidad, “deja a la vista un nuevo caso de negligencia en el sistema penitenciario que echa por tierra todos los esfuerzos que hemos realizado como Estado para dar firme combate a la delincuencia”, indicaron desde RN.

En esa línea, expresaron que este hecho se suma a otros previos que “develan negligencias graves en las actuaciones de Gendarmería de Chile” , institución a cargo del resguardo de los establecimientos penitenciarios y de la ejecución que debe darse tanto a las penas privativas de libertad.

Los diputados insisten en que esto supone un “enorme riesgo para la seguridad de la población” por el tipo de imputados liberados y que estos hechos “siembran un manto de duda sobre el recto actuar de Gendarmería”.

Ante toda esta situación, la bancada RN indicó que esto amerita “hacer efectiva la responsabilidad política del Sr. ministro de Justicia y Derechos Humanos , en tanto a él le cabe la supervigilancia y la coordinación con Gendarmería de Chile de conformidad con la legislación orgánica de la cartera que encabeza”.

“Los hechos conocidos el día de hoy parecen ser un corolario de un iter de negligencias y falta de control sobre Gendarmería de Chile que no parecen dar margen a la continuidad del ministro de Justicia”, añadieron.