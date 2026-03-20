¿Batalla Cultural? Derecha defiende agenda “más ideológica” de Kast y aseguran que es paralela al “gobierno de emergencia”

A una semana de haberse instalado en La Moneda, la agenda legislativa y las distintas medidas anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast poco a poco han ido tomando, creen algunos en el sector, un tinte “más ideológico” que se ha hecho sentir en la oposición y en el actual oficialismo.

Por ejemplo, ayer en ambos sectores no pasó desapercibida la decisión de la Cancillería de abstenerse de una declaración del Core Group LGBTIQ+ para promover la protección de los derechos de la comunidad, en una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

En materia internacional, a ello también se sumó la decisión de alinearse con Estados Unidos en las Naciones Unidas (ONU), para someter a votación una resolución que restringe la definición de “género”, solamente a hombres y mujeres.

Ambos temas, no esconden el el sector, forman parte de la donominada “agenda valórica” que el Mandatario dejó fuera de su programa en la última campaña presidencial para enfocarse en el “gobierno de emergencia” y con el objetivo de evitar los flancos de elecciones anteriores.

A esas dos determinaciones, también se sumó la decisión de retirar de Contraloría el plan Derechos Humanos y más de 40 decretos medioambientales ingresados por la administración de Gabriel Boric que establecían la protección de ciertas especies y distintos espacios naturales, lo que desató críticas en la oposición y también en parte de la derecha.

Aunque en el sector tampoco han dudado en apuntar contra algunas medidas que, en sus palabras, se alejan de las prioridades fijadas en la campaña -como la limitación de la gratuidad y la posibilidad de entregar indultos a los funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas presos por hechos ocurridos durante el estallido social-, de igual forma evitaron críticar públicamente las últimas decisiones del gobierno.

Esto, en medio de algunas designaciones como las del ahora expresidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, como representante de Chile en la OCDE, y varios otros nombramientos pendientes.

Y es que aunque reconocen que ciertos temas sí han levantado alertas, sobre todo en partidos como Evópoli, aún así recalcan que la administración no ha dejado de lado el “gobierno de emergencia” y que está en su derecho de avanzar en una agenda más ideológica.

Por ejemplo, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, aseguró que “pediría que seamos más coherentes y que se entienda que todo gobierno tiene su mirada, que ha sido elegido desde ella y por lo tanto no exacerbemos una discusión que es perfectamente esperable. De la misma manera que el presidente Boric hacía este tipo de planteamiento me parece razonable que el presidente Kast pueda hacer lo propio.”

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), en tanto, afirmó que “el retiro de decretos va en la línea de las auditorías: información fidedigna y revisión (...). Mientras que el no haber firmado la declaración en la OEA, probablemte responde a una nueva conformación de bloques de países en la región, pero Chile deja claro su compromiso con la no discriminación y el avance de políticas públicas en ese sentido. Me parece que es una señal política para un grupo en específico.”

En ese sentido, agregó que “Kast ha dado muestras de estar trabajando intensamente en la emergencia, pero eso no paraliza al país en las demás materias.”

Eso sí, algunos parlamentarios no dudan en advertir que las prioridades son otras.

Por ejemplo, el diputado Mario Olavarría (UDI), aseguró que si bien lo que haga La Moneda a nivel internacional “no afecta tanto”, aseguró que espera que “el gobierno no caiga en la tentación de meterse en temas de agenda cultural porque lleva todas las de perder. La izquierda los hará pebre y con la opinión pública a favor. Nosotros que somos colaboradores pero no incondicionales del gobierno como se lo dijimos al ministro García no apoyaríamos ese tipo de iniciativas porque nos pondríamos la soga al cuello”.

En el sector, en toda caso, otros parlamentarios insisten en que ambas cosas no son incompatibles.

“Gobernar implica hacerse cargo de las urgencias que requiere un país sin postergar y sin dejar de lado temas que también son importantes para el desarrollo de Chile (...). Creemos que el gobierno, mantiene una agenda de emergencia en los temas que son prioritarios y urgentes para Chile”, dijo el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán.

Su par de RN, Francisco Orrego, en tanto, recalcó que “José Antonio Kast tiene un mandato doble y muy claro: primero apagar el incendio que dejó el octubrismo en seguridad y economía; pero segundo, y más importante, reconstruir los cimientos morales de Chile (...). La batalla cultural no es un lujo mediático, es el escudo que protege nuestras libertades a largo plazo”.

“Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. El que este Gobierno tenga claras sus prioridades de emergencia en materia de seguridad, orden, empleo y reactivación económica; no implica que no se pueda avanzar en otros temas”, apuntó, por su parte, el diputado Ricardo Neumann (UDI).