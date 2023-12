Boric a horas de acabar el 2023: “Seguimos trabajando por hacer de nuestro país el lugar que tanto anhelamos”

El Presidente Gabriel Boric realizó una escueta declaración a horas de cerrar el 2023. A través de redes sociales, el Mandatario compartió una serie de registros de actividades oficiales que llevó a cabo durante el último año.

“Gracias por todo en este 2023. Gracias por sus abrazos y apretones de mano. Seguimos trabajando unidos por hacer de nuestro país el lugar de paz y prosperidad que tanto anhelamos”, indicó Boric.

El post del Jefe de Estado fue difundido a través de Instagram y se da a horas de que encabece una cadena nacional para entregar un mensaje a la ciudadanía a raíz del fin de año.

De acuerdo a lo averiguado por La Tercera, el Presidente Boric no haría anuncios en la cadena nacional, sino que sería un balance de su gestión en el 2023.

Las palabras de Boric se darán a conocer luego de una jornada en la que ya abordó distintas preguntas relacionadas con su administración y particularmente respecto a los planes de La Moneda en materia de seguridad, donde destacó la aprobación de 48 leyes.

“Es la cifra más alta desde el regreso de la democracia”, destacó el Mandatario, al mismo tiempo que mencionó iniciativas como la Política Nacional contra el Crimen Organizado, el Plan Calles Sin Violencia y la entrega de vehículos a Carabineros de Chile.

17/12/2023 PRESIDENTE GABRIEL BORIC FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Adicionalmente, valoró el aumento del 5,7% para seguridad en el Presupuesto 2024 y la aprobación de la Fiscalía Supraterritorial.

En un tono más relajado, el Presidente Boric también entregó su parecer respecto al viralizado meme “callampín bombín”. “Cada vez que lo leo y sus variantes, la verdad, me dan harta risa (...) Me encanta cómo se dio vuelta, cómo lo han utilizado. Siempre digo que si uno no se ríe de sí mismo es un amargado, así que hace bien un poquito de ironía sana en la vida”, dijo al respecto.