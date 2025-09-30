SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Boric adelanta que Presupuesto 2026 tendrá como ejes seguridad pública y responsabilidad fiscal

El Mandatario se reunió en Cerro Castillo con los presidentes y jefes de bancada del oficialismo para abordar el detalle de la iniciativa, en la que debuta el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. La cita estuvo marcada por la ausencia de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Por 
Roberto Martínez
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En la antesala de la cadena nacional de este martes, el Presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de X para dar a conocer parte de los lineamientos del Presupuesto 2026, el último que encabezará durante su administración y que definirá además el marco fiscal del primer año del próximo gobierno.

“Esta noche junto al Comité Político nos reunimos con parlamentarias, parlamentarios y representantes de partidos del oficialismo, para dar a conocer el detalle del Presupuesto 2026”, detalló, en referencia a la cita que mantuvo con las autoridades en Viña del Mar.

Al respecto, el Mandatario sostuvo que el proyecto “tiene como eje un Estado que pueda responder a las necesidades de nuestros compatriotas de manera seria y sostenible en el tiempo. Seguridad pública, social y económica con responsabilidad fiscal, para un Chile que seguirá creciendo y donde no queremos que nadie se quede atrás”.

Cabe señalar que la reunión se llevó a cabo desde las 20.30 horas de este lunes en el Palacio presidencial de Cerro Castillo, donde el Jefe de Estado recibió a los presidentes y jefes de bancada de los partidos oficialistas.

Uno de los focos de atención estuvo puesto en la presentación del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien asumió tras la salida de Mario Marcel en agosto.

Será la primera vez en que el nuevo jefe del Erario fiscal exponga de manera formal en torno al Presupuesto ante el oficialismo, en un contexto complejo debido a la resistencia de la oposición, que ha endurecido el tono frente a la posibilidad de reajustes y aumentos de gasto en la iniciativa que La Moneda debe enviar al Congreso.

La actividad, sin embargo, estuvo marcada por una ausencia notoria: la de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). La colectividad, liderada por Flavia Torrealba, decidió restarse en protesta por la salida del exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, ocurrida en medio de tensiones con el diputado Jaime Mulet y que derivó en el quiebre con el Ejecutivo.

Con esta, ya son cinco las reuniones del comité político ampliado a las que la FRVS no ha asistido, manteniendo congelados sus vínculos con el gobierno.

El detalle de la propuesta presupuestaria será difundido por el propio Presidente Boric este martes, a partir de las 22.00 horas, en la tradicional cadena nacional.

Más sobre:Presupuesto 2026Presidente BoricCerro CastilloOficialismoNicolás GrauPolítica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

Michelle Bachelet aborda candidatura a Secretaría General de la ONU: “Si no resulta, no resulta”

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

“Creemos en los acuerdos” y “valió la pena esperar”: diputados valoran aprobación de reformas electorales

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

La sombra del ministro Roberto Contreras enreda aprobación de los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Cámara aprueba y despacha a ley proyecto que fija multa por no asistir a votar

Cámara aprueba y despacha a ley proyecto que fija multa por no asistir a votar

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Boric adelanta que Presupuesto 2026 tendrá como ejes seguridad pública y responsabilidad fiscal
Chile

Boric adelanta que Presupuesto 2026 tendrá como ejes seguridad pública y responsabilidad fiscal

Michelle Bachelet aborda candidatura a Secretaría General de la ONU: “Si no resulta, no resulta”

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”
Negocios

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Estudio revela alza de 176% en obligaciones ambientales de proyectos de inversión en una década

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps
Tendencias

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20

Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile

Repasa el triunfo de Colombia sobre Arabia Saudita en el Mundial Sub 20 y la goleada de EE.UU. sobre Nueva Caledonia

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia
Cultura y entretención

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición