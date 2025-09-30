Boric adelanta que Presupuesto 2026 tendrá como ejes seguridad pública y responsabilidad fiscal

En la antesala de la cadena nacional de este martes, el Presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de X para dar a conocer parte de los lineamientos del Presupuesto 2026, el último que encabezará durante su administración y que definirá además el marco fiscal del primer año del próximo gobierno.

“Esta noche junto al Comité Político nos reunimos con parlamentarias, parlamentarios y representantes de partidos del oficialismo, para dar a conocer el detalle del Presupuesto 2026”, detalló, en referencia a la cita que mantuvo con las autoridades en Viña del Mar.

Al respecto, el Mandatario sostuvo que el proyecto “tiene como eje un Estado que pueda responder a las necesidades de nuestros compatriotas de manera seria y sostenible en el tiempo. Seguridad pública, social y económica con responsabilidad fiscal, para un Chile que seguirá creciendo y donde no queremos que nadie se quede atrás”.

Esta noche junto al Comité Político nos reunimos con parlamentarias, parlamentarios y representantes de partidos del oficialismo, para dar a conocer el detalle del Presupuesto 2026, que tiene como eje un Estado que pueda responder a las necesidades de nuestros compatriotas de… pic.twitter.com/in8isd86v4 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 30, 2025

Cabe señalar que la reunión se llevó a cabo desde las 20.30 horas de este lunes en el Palacio presidencial de Cerro Castillo, donde el Jefe de Estado recibió a los presidentes y jefes de bancada de los partidos oficialistas.

Uno de los focos de atención estuvo puesto en la presentación del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien asumió tras la salida de Mario Marcel en agosto.

Será la primera vez en que el nuevo jefe del Erario fiscal exponga de manera formal en torno al Presupuesto ante el oficialismo, en un contexto complejo debido a la resistencia de la oposición, que ha endurecido el tono frente a la posibilidad de reajustes y aumentos de gasto en la iniciativa que La Moneda debe enviar al Congreso.

La actividad, sin embargo, estuvo marcada por una ausencia notoria: la de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). La colectividad, liderada por Flavia Torrealba, decidió restarse en protesta por la salida del exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, ocurrida en medio de tensiones con el diputado Jaime Mulet y que derivó en el quiebre con el Ejecutivo.

Con esta, ya son cinco las reuniones del comité político ampliado a las que la FRVS no ha asistido, manteniendo congelados sus vínculos con el gobierno.

El detalle de la propuesta presupuestaria será difundido por el propio Presidente Boric este martes, a partir de las 22.00 horas, en la tradicional cadena nacional.