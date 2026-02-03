Boric alude a emergencias, candidatura de Bachelet y traspaso a Kast: “Hay que estar en varios frentes al mismo tiempo”

Santiago 15 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa luego del recibimiento al Presidente Electo en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

A los pocos minutos de haber aterrizado en Balmaceda, para dar inicio a su gira por la Región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric abordó su gestión de las emergencias, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) y el traspaso a su sucesor, el mandatario electo José Antonio Kast.

En primer lugar, el Jefe de Estado destacó que la suya ha sido una administración que destaca por su trabajo en terreno.

“Este es un gobierno que está en terreno. Solo en las últimas semanas he estado en Ñuble, en La Araucanía, en Biobío, por los incendios, varias veces”, dijo.

También remarcó su gira, la semana pasada, por las regiones de Atacama y Antofagasta. “Hoy día (estoy) en la Patagonia más austral, a fines de la semana también voy a estar en Magallanes por actividades del hidrógeno verde”, adelantó.

Boric además puso el acento en iniciativas de Estado que necesitan continuidad en el futuro gobierno de Kast.

“Creo que es importante que lo que uno dice se transforme en actos y nosotros hemos dichos que vamos a trabajar hasta el último día. Y acá, especialmente en las zonas extremas hay muchas tareas que son de Estado y que requieren continuidad”, señaló.

Y luego agregó: “Espero, y sé que voy a tener la oportunidad de transmitirle al presidente electo todas las obras que se han hecho, que no hemos empezado nosotros, seguramente empezaron mucho antes y que nosotros hemos continuado, y que él va a tener que continuar”.

Fue en ese punto, que lanzó: “Hay muchísimo, muchísimo trabajo en varios frentes. Hay que estar en varios frentes siempre al mismo tiempo”.

Las palabras de Boric se asimilan a las declaraciones que entregó este lunes la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en respuesta a los cuestionamientos de Kast por el momento en que se produjo el anuncio sobre la nominación de Bachelet.

“Para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo y eso es lo que le va a demandar probablemente también la ciudadanía al fin y al cabo”, dijo la portavoz, además de añadir que “gobernar es mucho más que solo atender las emergencias”.

Desde Aysén, justamente, el Jefe de Estado también instó -de manera general- a respaldar la candidatura de la expresidenta al organismo multilateral, cuya inscripción -apoyada por Brasil y México- fue oficializada este lunes.

“Ayer presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas, junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional. Espero que en el país también todos estemos orgullosos de esta oportunidad que tenemos por primera vez de tener una secretaria general de Chile, primera mujer en el mundo. Y además, primera vez que Chile presenta una candidatura a la Secretaría General”, enfatizó.