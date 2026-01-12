SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Boric condena “represión brutal” del régimen en Irán y solidariza con manifestantes

    El Jefe de Estado destacó que las protestas son lideradas por "mujeres valientes que dicen basta a la permanente violencia y discriminación en su contra".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    El Presidente Gabriel Boric se refirió este lunes a la grave crisis económica que enfrenta Irán y que ha desencadenado las últimas dos semanas una serie de protestas a nivel nacional que muestran el descontento de la población con el régimen islámico.

    La situación ha provocado la férrea reacción del régimen comandado por Ali Jamenei, que ha reprimido el levantamiento popular por medio de las fuerzas de seguridad iraníes.

    Aunque tuvo primeramente una motivación meramente económica, con el paso de los días la situación escaló y la población también clamó por otras demandas y particularmente por el fin del régimen iraní.

    A los manifestantes se unieron estudiantes y otros grupos de la población, principalmente mujeres, que ahora no solamente mostraban su preocupación y críticas a la delicada situación económica del país, sino que directamente exigían la salida del actual gobernante.

    “Nuestra solidaridad contra quienes en Irán protestan por su libertad, liderados por mujeres valientes que dicen basta a la permanente violencia y discriminación en su contra, y nuestro condena clara a la represión brutal del régimen”, escribió el Jefe de Estado.

    Cabe señalar que en un discurso televisado, el ayatolá Jamenei acusó a los manifestantes de ser “vándalos” y “saboteadores” que trabajan en nombre de agendas extranjeras e intentan “complacer” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

