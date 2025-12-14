Boric defiende su gobierno y dice que el ganador de las elecciones tendrá todo el respaldo de la institucionalidad

Acompañado de su familia, y nuevamente con su hija Violeta en brazos, el Presidente Gabriel Boric llegó esta mañana a emitir su voto en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas.

Previo a sufragar el mandatario dio unas breves declaraciones a la prensa en las que realizó un llamado a la población para que vayan a votar. “Todos a votar, a seguir construyendo todos nuestra democracia”, afirmó.

Agregó que “la decisión de cada uno vale igual, no importa donde hayan nacido, no importa cuanta plata hay en la billetera, no importan las ideas que tengan, por quien voten, todos valemos lo mismo en Chile y esa es la gracia de la democracia”.

Luego de votar reiteró su defensa a la democracia y destacó que en Chile nadie pone en duda el resultado de las elecciones.

“Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado, debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo”. señaló.

Traspaso

Consultado sobre sus roces con el candidato de la oposición, José Antonio Kast, y su disposición para los traspasos que deberán darse en caso de un triunfo de este último Boric dijo que “me ha tocado ver, tanto presencialmente como por medios de comunicación, en muchos países en donde los cambios de mando son una tensión, incluso independiente de quién sea él o la ganadora, yo le aseguro a ambos candidatos, a Jeannette Jara y a José Antonio Kast, que quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena”.

Precisó que tras conocerse el resultado de las elecciones llamará tanto al candidato ganador como al perdedor, que se realizará un llamado público, que se transmitirá por los medios de comunicación, con la persona que resulte ganadora de la elección y que mañana recibirá en La Moneda a dicha persona para iniciar el proceso de traspaso.

Asimismo hizo una defensa de su gobierno y dijo que se seguirá trabajando en las tareas pendientes hasta marzo.

“Estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno y es a la ciudadanía a la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país o no”.

Añadió que “acá de gobierna hasta el último día, hasta el momento del cambio de mando el 11 de marzo”.

Así dijo que la labores que quedan no solo tienen que ver con la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso, sino también temas de gestión como los incendios forestales que podrían generar las olas de calor previstas.