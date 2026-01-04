Boric: el balance ad portas del final

Se cerró el 2025 y, con ello, se abre la recta final del gobierno de Gabriel Boric. Faltando solo 66 días para que entregue el mando a su sucesor, el republicano José Antonio Kast, una encuesta de Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool– se adentró en las principales facetas de su legado.

Los logros, errores y los personajes clave de la administración que marcó el ingreso de una nueva generación política a La Moneda son algunos de los aspectos que evaluó este sondeo, y que reveló cuáles fueron sus principales hitos.

La administración de Boric terminó el año con una derrota histórica de la izquierda en la presidencial -la oficialista Jeannette Jara obtuvo un 41,8% ante el 58,2% de Kast-, lo que ha despertado una serie de reflexiones y autocríticas de quienes forman parte del núcleo más cercano al Presidente. Sin embargo, su nivel de apoyo se mantiene en el 30%, según los últimos sondeos, en un escenario en que lo que primó en 2025 -según los datos de Descifra- fue la conformidad, más que el cansancio que fue la emoción que prevaleció en 2024.

La encuesta parte por preguntar a los entrevistados: “Comparando su situación al inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric con su situación actual, ¿cómo están usted y su familia?”. Los resultados revelan una percepción más bien pesimista: un 43% respondió que “peor o mucho peor que al inicio del gobierno”. Del otro lado, un 36% afirmó estar “mejor o mucho mejor” y un 21% respondió que está igual que al comienzo de la administración de Boric.

“En el balance final del gobierno el sentimiento predominante es la conformidad, seguida del cansancio. Es interesante destacar que estas son las mismas emociones dominantes de la anterior medición, solo que este año, con el gobierno en su epílogo, estas se invirtieron en orden. Podríamos inferir que mientras aún quedaba gobierno en el horizonte el balance estaba más teñido por las expectativas insatisfechas”, afirma Miguel Zlosilo, director metodológico de Descifra.

El problema de la corrupción

La encuesta vuelve a reafirmar que para los chilenos la primera inquietud es la inseguridad. El año 2024 -al consultar por cuál cree que fue el principal problema de ese año-, la delincuencia y el narcotráfico alcanzaron el 50%. Esta vez, y preguntados por el principal problema que marcó los cuatro años del gobierno del frenteamplista, la percepción de inseguridad se mantiene en el primer lugar, con un 33% de las respuestas. Si se le suma el 12% que obtiene la inmigración ilegal, esta temática llega al 45%.

La corrupción, en tanto, se consolidó en el segundo lugar de los principales temas que marcaron al gobierno, con un 24% de las preferencias.

En cuarto lugar, con un 10% de las respuestas, se ubica el bajo crecimiento económico. Y cierra la lista el desempleo, con el 7% de las preferencias.

El segundo lugar para la corrupción se apalanca por hitos a nivel público y privado. “La corrupción es la nueva preocupación de los chilenos. A priori, lo que explicaría el fenómeno es que en los últimos dos años se han dado una serie de casos que han ido derribando la percepción de que Chile es un país libre de corrupción. El caso Hermosilla-Factop, sumado a los casos en el Poder Judicial este año, han contribuido a aumentar la percepción de corrupción”, plantea Zlosilo.

Otra pregunta viene a confirmar que la corrupción se transformó en un hándicap para Boric, en cuyo discurso inicial -al ganar la elección en 2021 e instalarse en La Moneda- se centró en una nueva forma de hacer las cosas, y en una cierta superioridad moral que los haría actuar de distinta forma que las generaciones y gobiernos anteriores.

Se trata de la consulta por cuál fue el principal error del gobierno de Boric en todo su periodo.

Aunque no mayoritariamente, el primer lugar -con un 20%- se lo llevó “el caso Convenios para defraudar al Fisco entregando fondos a fundaciones ligadas al gobierno”. Este explotó el 16 de junio de 2023 tras conocerse el modus operandi de la Fundación Democracia Viva, ligada a importantes figuras de Revolución Democrática, entre ellas, su expresidenta, la diputada Catalina Pérez, hoy desaforada. El caso “cero” trata de la transferencia irregular -a través de una asignación directa- de $ 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. La Fiscalía acusa que en la operación hubo fraude al Fisco reiterado y lavado de activos, y que la fundación, recién creada y sin experiencia en urbanismo, se utilizó para desviar fondos públicos con fines políticos.

Este caso derivó en la apertura de investigaciones en todas las regiones del país: a la fecha hay 68 fundaciones indagadas, 41 imputados y ha provocado el desafuero de al menos dos diputados. A nivel del gobierno central, implicó la caída del entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de dos subsecretarios -Tatiana Rojas (Vivienda) y Andrea Gutiérrez (Cultura)-, además de autoridades regionales del Maule, Antofagasta y la Metropolitana.

Catalina Pérez y Daniel Andrade, parte de los imputados por Caso Democracia Viva.

“La opinión pública identifica y castiga casos como “convenios” con el gobierno y su entorno. Pero lo que observamos es que existe percepción y crítica a la corrupción en la mayoría de las esferas. Y esto tiende a hacer que las personas desconfíen de las élites, de las instituciones o del poder en general. El caso Monsalve también contribuyó a debilitar la posición del gobierno en esta materia, afectando su integridad y transparencia”, explica Zlosilo.

El segundo principal error del gobierno -según indica el sondeo de Descifra- es el “haber indultado a quienes estaban condenados por delitos durante el estallido de 2019”. El 14% de los encuestados sostuvo que la condonación de las penas que el Presidente Gabriel Boric realizó en la víspera del Año Nuevo de 2022 a 12 condenados por delitos cometidos durante el estallido y un exfrentista fue perjudicial para La Moneda.

En tercer lugar aparece “el poco sentido de urgencia para abordar crisis sociales, como por ejemplo la reconstrucción de viviendas en Viña del Mar” tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, con un 12% de las respuestas.

Un 11% de los encuestados, en tanto, señaló “la falta de autocrítica de las autoridades de gobierno y del oficialismo” como el principal error de esta administración. Mientras que un 10% contestó que fue el “no actuar de forma oportuna y condenatoria en el caso Monsalve”.

En Lampa, por cerca de 50 minutos, el Presidente Gabriel Boric entregó explicaciones por el caso de Manuel Monsalve. Fotos: Edwin Navarro / Aton Chile.

Este último -que infligió una dura crisis política en La Moneda- explotó en septiembre de 2024, cuando se conoció que el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había sido acusado de abuso y violación por una subalterna, y que el propio Boric lo había autorizado para viajar a Concepción a avisarle a su familia, otorgándole el beneficio de la duda. Hace dos semanas, Monsalve fue acusado por la Fiscalía por los delitos de violación y abuso sexual, por los cuales pide 14 años de presidio efectivo.

Más abajo en el listado de los principales errores aparecen “el error de cálculo que originó el sobrecobro de las tarifas eléctricas” (7%); “no haberle dado prioridad al crecimiento económico al inicio de su mandato” (6%) y “haber apoyado abiertamente la opción del Apruebo en el primer plebiscito constitucional” (5%). Un 15% respondió “otro”.

El legado

“Hay pocas dudas de que los temas laborales son los más valorados, y el legado del Presidente Boric se identifica principalmente con la agenda laboral”, afirma el director metodológico de Descifra.

Aun cuando quedan poco más de dos meses de gobierno, y un mes de trabajo legislativo antes de la pausa de febrero, ya están jugados los principales elementos que configuran el legado del mandatario.

El sondeo de Descifra auscultó en cuál es, a juicio de los encuestados, el principal logro del gobierno, y las tres primeras respuestas son todas parte de la agenda laboral que llevó adelante la exministra Jeannette Jara.

Así, en el primer lugar aparece “la aprobación de la Ley de 40 Horas”, con un 24% de las preferencias. En el segundo puesto, con el 21%, queda “la aprobación de la reforma de pensiones”, hito logrado a principios de 2025 tras una larga negociación entre el gobierno y la oposición. Y en tercer lugar, aunque con un 12%, “el aumento del salario mínimo”, el que se aprobó mediante leyes que establecieron incrementos graduales: una despachada en mayo de 2023, que estableció los $ 500.000, objetivo que se cumplió el 1 de julio de 2024. Y otra despachada en junio de 2025, con la que subió a $ 529.000. Además, a partir del 1 de enero de 2026, el sueldo mínimo alcanzó los $ 539.000.

Más atrás, con el 11% de las preferencias, comparten el cuarto lugar “la realización de los Juegos Panamericanos y del Mundial de Fútbol Sub20” y “el acuerdo para pagar la deuda histórica docente”. Este último fue alcanzado por el Ministerio de Educación y ratificado mediante ley en enero de 2025, y consiste en un aporte único de $ 4,5 millones de pesos para cada uno de los 57.000 docentes afectados.

En los últimos dos lugares aparecen “la aprobación de la ley que disminuye la permisología” (4%) y “la implementación del Ministerio de Seguridad” (3%).

“El cambio de ciclo y la reforma de pensiones son lo más valorado, el año pasado lo era la investigación y sanción a autoridades y en menor medida la reducción de la jornada laboral”, analiza Zlosilo.

“Se confirma que el legado de Boric pasa por lo laboral. La reforma de pensiones queda para bien y para mal como parte de su legado. Y esto tiene dos vectores: como logro y como expectativa. Es decir, pensiones fue una expectativa inconclusa en 2024 y luego un logro en 2025”, agrega.

Santiago 20 de marzo 2025. La ministra del trabajo Jeannette Jara, durante la promulgacion de la Reforma de Pensiones Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Lo que no se cumplió

“Vamos a terminar con las AFP y crear un sistema de seguridad social para todos y todas”.

Corría septiembre de 2021 cuando Boric afirmó explícitamente, en plena campaña presidencial, que una de sus promesas pasaba por eliminar a las administradoras de fondos de pensiones, hasta ese momento uno de los principales focos de crítica del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Boric, además, propuso reemplazar el modelo de capitalización individual gestionado por privados por un sistema público y solidario que garantizara pensiones dignas.

Al cierre de su gobierno, es precisamente esta -el fin de las administradoras de fondos de pensiones (AFP)- la principal promesa no cumplida en estos cuatro años. Así lo es para el 26% de los encuestados del sondeo Descifra, que dejó este hecho en el primer lugar.

“Los encuestados indicaron que la principal promesa no cumplida de Boric fue la eliminación de las AFP, una de las más rimbombantes y que evidentemente no se cumplió con la reforma a las pensiones. Eso no es lo mismo que entender que las personas exigen eliminar las AFP. No se trata de un juicio a las administradoras, es un juicio al cumplimiento de sus promesas de campaña”, explica Zlosilo.

Empatados con el 22% aparecen como promesas no cumplidas “la creación de más de 700 mil empleos” -según el Ejecutivo, se han creado aproximadamente 550.000-, y “la condonación del CAE”, un compromiso que estaba en la base del ideario del Frente Amplio.

“Al igual que lo que ocurre con la reforma de pensiones, el fin del CAE y la condonación de las deudas asociadas, entra en la categoría de propuestas rimbombantes que definitivamente no se cumplieron. Ya el 2024 ocupó el segundo lugar como promesa no cumplida, los resultados de este balance ratifican su relevancia a nivel simbólico”, plantea Zlosilo.

Ya mucho más abajo en la lista, y con respaldos de solo un dígito, quedaron “la reforma al sistema político” (8%), “lograr contener la deuda pública” (7%), “la reforma al Poder Judicial” (7%), “la reforma tributaria” (4%) y “la ley de aborto” (3%).

Marcel, el aporte; Monsalve y Jackson, los que perjudicaron

El recuento realizado por la encuesta Descifra indagó también en los personajes clave de la administración de Gabriel Boric.

Desde que entró a La Moneda en marzo de 2022 a la fecha, el exdiputado ha realizado seis cambios de gabinete principales -el primero, el 6 de septiembre de 2022, y el último, el 21 de agosto de 2025-, con los cuales se cuentan más de 40 nombres los que han pasado por el equipo ministerial.

El sondeo preguntó qué personaje fue el que más perjudicó al Presidente durante su mandato. Con un claro 55%, quien se llevó el primer lugar fue el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, acusado por la Fiscalía por los delitos de abuso sexual y violación en contra de una subalterna, hechos que habrían ocurrido en septiembre de 2024.

En segundo lugar, con un 25%, los entrevistados apuntaron al exministro Giorgio Jackson. Amigo íntimo del mandatario e ideólogo político del Frente Amplio, a él se le atribuye la tesis de amarrar el futuro del gobierno a la aprobación del texto constitucional de la Convención -que fue rechazado con un 62% en septiembre de 2022-, y una áspera relación con los partidos del Socialismo Democrático.

26/12/2022 MANUEL MONSALVE Y GIORGIO JACKSON FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En contraparte, al consultar por cuál fue el personaje que más aportó al gobierno de Boric, el 28% apuntó al exministro de Hacienda Mario Marcel. Cercano al PS, la incorporación del economista -entonces presidente del Banco Central- fue la gran sorpresa del gabinete en medio de los temores del mercado por el programa original de Boric. Terminó renunciando a su cargo, por razones personales, el 21 de agosto de 2025. Pocas semanas antes se había dado a conocer públicamente que mantenía una relación sentimental con la exministra del Interior Carolina Tohá.

Mario Marcel, ex ministro de Hacienda. Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Con un 15%, en segundo lugar aparece la ministra vocera, Camila Vallejo (PC). Amiga y compañera de Boric desde las movilizaciones estudiantiles de 2011, Vallejo es, junto a la frenteamplista Antonia Orellana, la única que se mantiene del comité político original que entró a La Moneda en 2022. En tercer lugar, con un 14%, quedó la exministra y excandidata Jeannette Jara, también PC, y quien encabezó las principales hitos del legado laboral del gobierno.