Boric emplaza al presidente del Partido Republicano por candidatura de Bachelet: “Calificarla de ‘amarre’ es una pequeñez”

Santiago 15 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa luego del recibimiento al Presidente Electo en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Este martes, en medio de su gira por la región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric, emplazó públicamente al timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, por haber afirmado que la inscripción de la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet es el peor “amarre” de este gobierno.

Pasadas las 17 horas, en medio de las actividades que realizó en la Carretera Austral, el mandatario usó su cuenta en X para enfrentarse al republicano.

“La candidatura de la ex Presidenta Bachelet fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre de 2025. Sería la primera chilena y la primera mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil. Calificarla de “amarre” es de una pequeñez y frivolidad tremenda. Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile", dijo.

No era la primera vez en el día en que el mandatario se refería al asunto. Al llegar a la Región de Aysén a primera hora el Jefe de Estado también instó -de manera general- a respaldar la candidatura de la expresidenta al organismo multilateral, cuya inscripción fue oficializada este lunes.

“Ayer presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas, junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional. Espero que en el país también todos estemos orgullosos de esta oportunidad que tenemos por primera vez de tener una secretaria general de Chile, primera mujer en el mundo. Y además, primera vez que Chile presenta una candidatura a la Secretaría General”, enfatizó.

Mención a Piñera

A 34 días de que termine su administración, el Presidente inició una gira de tres días por la Región de Aysén y Magallanes, donde aseguró que gobernará hasta el último día.

Tras llegar a la Balmaceda, el presidente se trasladó al sur de la Carreta Austral para la inauguración de la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina.

Fue allí donde evocó a su antecesor, el fallecido exmandatario Sebastián Piñera; lo hizo cuando restan tres días para el segundo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 6 de febrero de 2024, en un trágico accidente aéreo en Lago Ranco, Región de Los Ríos.

“Este tramo partió con el presidente Piñera, el año 2018. Pronto se van a cumplir dos años del fallecimiento del presidente Piñera. Y la mejor manera de recordarlo es justamente continuar con estas obras”, dijo el mandatario.

Ahí estuvo junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el gobernador de la Región de Aysén, Marcelo Santana; el delegado presidencial regional, Jorge Díaz; y el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa.

Luego, se dirigió a la familia Piñera Morel: “Yo desde acá saludo a su familia, y le digo que estamos continuando, como Presidente de la República, con una política de Estado que partieron quienes nos antecedieron y que tendrán que continuar quienes vengan”.

Más adelante, la máxima autoridad del país insistió en la idea de que en su administración se trabajará hasta el 11 de marzo, cuando entrega la banda presidencial a su sucesor, José Antonio Kast.

“Este es un gobierno que está en terreno. Solo en las últimas semanas he estado en Ñuble, en La Araucanía, en Biobío, por los incendios, varias veces”, dijo.

También remarcó su gira, la semana pasada, por las regiones de Atacama y Antofagasta. “Hoy día (estoy) en la Patagonia más austral, a fines de la semana también voy a estar en Magallanes por actividades del hidrógeno verde”, adelantó.

Boric además puso el acento en iniciativas de Estado que necesitan continuidad en el futuro gobierno de Kast.

“Creo que es importante que lo que uno dice se transforme en actos y nosotros hemos dichos que vamos a trabajar hasta el último día. Y acá, especialmente en las zonas extremas hay muchas tareas que son de Estado y que requieren continuidad”, señaló.

Y luego agregó: “Espero, y sé que voy a tener la oportunidad de transmitirle al presidente electo todas las obras que se han hecho, que no hemos empezado nosotros, seguramente empezaron mucho antes y que nosotros hemos continuado, y que él va a tener que continuar”.