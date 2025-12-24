SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric encabeza reunión interministerial por proyecto de sala cuna: “Solo falta el último empuje de voluntad política”

    En la instancia participaron los ministros de las carteras de Hacienda, Trabajo, Secretaría General de la Presidencia, Educación y de la Mujer.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó una reunión con un equipo interministerial para abordar los próximos pasos respecto al proyecto legislativo de la sala cuna universal.

    En la instancia participaron los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos; de Educación, Nicolás Cataldo; de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; y la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, junto a la directora de presupuestos, Javiera Martínez.

    La iniciativa se encuentra actualmente en discusión en la comisión de Educación del Senado, luego de ser despachada por la instancia de Trabajo, donde se aprobaron indicaciones del Ejecutivo. Ante su debate en la comisión de Educación, luego avanzará a Sala de la Cámara Alta.

    Ante ello, el Presidente Boric señaló que “con el equipo interministerial trabajando firmes en el proyecto de Sala Cuna para Chile. Ya logramos promulgar el de modernización parvularia para asegurar la calidad de la tan importante educación inicial, y ahora debemos sacar Sala Cuna para terminar con la injusta discriminación a las mujeres que limita su inserción al mundo laboral y desincentiva la natalidad”.

    “Las propuestas se han trabajado por años, solo falta el último empuje de voluntad política. Espero que todos estemos a la altura para concretar esta política pública fundamental para nuestra patria”, cerró su mensaje el Mandatario.

    Más sobre:Gabriel BoricSala CunaProyecto de Ley

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Lo más leído

    1.
    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    2.
    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    3.
    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

    4.
    Karina Delfino dice estar “alerta” con recorte fiscal e iniciativas en gobierno de Kast que podrían “afectar” a los municipios

    Karina Delfino dice estar “alerta” con recorte fiscal e iniciativas en gobierno de Kast que podrían “afectar” a los municipios

    5.
    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026
    Chile

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma
    Negocios

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

    “Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.
    Mundo

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años