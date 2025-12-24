Boric encabeza reunión interministerial por proyecto de sala cuna: “Solo falta el último empuje de voluntad política”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó una reunión con un equipo interministerial para abordar los próximos pasos respecto al proyecto legislativo de la sala cuna universal.

En la instancia participaron los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos; de Educación, Nicolás Cataldo; de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; y la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, junto a la directora de presupuestos, Javiera Martínez.

La iniciativa se encuentra actualmente en discusión en la comisión de Educación del Senado, luego de ser despachada por la instancia de Trabajo, donde se aprobaron indicaciones del Ejecutivo. Ante su debate en la comisión de Educación, luego avanzará a Sala de la Cámara Alta.

Ante ello, el Presidente Boric señaló que “con el equipo interministerial trabajando firmes en el proyecto de Sala Cuna para Chile. Ya logramos promulgar el de modernización parvularia para asegurar la calidad de la tan importante educación inicial, y ahora debemos sacar Sala Cuna para terminar con la injusta discriminación a las mujeres que limita su inserción al mundo laboral y desincentiva la natalidad”.

“Las propuestas se han trabajado por años, solo falta el último empuje de voluntad política. Espero que todos estemos a la altura para concretar esta política pública fundamental para nuestra patria”, cerró su mensaje el Mandatario.