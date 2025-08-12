Boric reconoce que en su gobierno “aún hay tareas pendientes” y remarca: “Tenemos que crear más empleo”

El Presidente Gabriel Boric encabezó este martes el conversatorio estudiantil “Construyendo futuro laboral: oportunidades para el empleo joven”, desarrollado en la sede de Maipú de Inacap.

El Mandatario, una vez finalizado el encuentro de carácter privado con los alumnos, entregó una declaración pública a los medios de comunicación.

Ahí, el Jefe de Estado reconoció que en su gobierno todavía quedan tareas pendientes, enfocado en materia de empleo.

“Tenemos que crear más empleo , por cierto. Estamos trabajando firme en eso. Pero acá estamos haciendo también todos los esfuerzos porque la gente, las personas que están estudiando ingresen además a trabajos formales”, dijo.

Y luego agregó: “Aún hay tareas pendientes”.

“Por eso como gobierno hemos ingresado el proyecto de ley de subsidio unificado al trabajo, el cual busca promover el trabajo decente y el empleo formal con especial foco en personas jóvenes, en mujeres entre 55 y 64 años de edad, y personas con discapacidad”, detalló.

Sobre la iniciativa, Boric recalcó que “viene a mejorar lo que ya tenemos para que más jóvenes, más mujeres, más personas con discapacidad puedan acceder a empleos de calidad. Esta ley de subsidio unificado al empleo va a facilitar, justamente, el ingreso al mundo laboral en particular de mujeres”.

Las palabras del Mandatario se dan luego de las cifras entregadas por el INE a fines de julio, y que dieron cuenta de un estancamiento en materia laboral.

De acuerdo a estos indicadores, la tasa de desempleo subió 0,6 puntos porcentuales (pp) anual llegando a 8,9%, siendo el mismo nivel del mes anterior. A ello se suma que un 0% de creación de puestos de trabajo, su menor nivel desde febrero-abril del 2021.

Además, las personas desocupadas aumentaron 7,2%, incididas por quienes se encontraban cesantes (6,1%) y quienes buscan trabajo por primera vez (19,2%).