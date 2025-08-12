Boric reconoce que en su gobierno “aún hay tareas pendientes” y remarca: “Tenemos que crear más empleo”
El Mandatario encabezó este martes el conversatorio estudiantil “Construyendo futuro laboral: oportunidades para el empleo joven”.
El Presidente Gabriel Boric encabezó este martes el conversatorio estudiantil “Construyendo futuro laboral: oportunidades para el empleo joven”, desarrollado en la sede de Maipú de Inacap.
El Mandatario, una vez finalizado el encuentro de carácter privado con los alumnos, entregó una declaración pública a los medios de comunicación.
Ahí, el Jefe de Estado reconoció que en su gobierno todavía quedan tareas pendientes, enfocado en materia de empleo.
“Tenemos que crear más empleo, por cierto. Estamos trabajando firme en eso. Pero acá estamos haciendo también todos los esfuerzos porque la gente, las personas que están estudiando ingresen además a trabajos formales”, dijo.
Y luego agregó: “Aún hay tareas pendientes”.
“Por eso como gobierno hemos ingresado el proyecto de ley de subsidio unificado al trabajo, el cual busca promover el trabajo decente y el empleo formal con especial foco en personas jóvenes, en mujeres entre 55 y 64 años de edad, y personas con discapacidad”, detalló.
Sobre la iniciativa, Boric recalcó que “viene a mejorar lo que ya tenemos para que más jóvenes, más mujeres, más personas con discapacidad puedan acceder a empleos de calidad. Esta ley de subsidio unificado al empleo va a facilitar, justamente, el ingreso al mundo laboral en particular de mujeres”.
Las palabras del Mandatario se dan luego de las cifras entregadas por el INE a fines de julio, y que dieron cuenta de un estancamiento en materia laboral.
De acuerdo a estos indicadores, la tasa de desempleo subió 0,6 puntos porcentuales (pp) anual llegando a 8,9%, siendo el mismo nivel del mes anterior. A ello se suma que un 0% de creación de puestos de trabajo, su menor nivel desde febrero-abril del 2021.
Además, las personas desocupadas aumentaron 7,2%, incididas por quienes se encontraban cesantes (6,1%) y quienes buscan trabajo por primera vez (19,2%).
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.