“Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast afirma que el gobierno arriesgó la Visa Waiver con manejo del cable chino

En el marco de su visita a Miami, Estados Unidos, para participar en la cumbre “Shield of the Americas” organizada por Donald Trump, el presidente electo, José Antonio Kast, nuevamente se refirió al manejo del gobierno del proyecto de cable submarino con China, asegurando que puso en riesgo la Visa Waiver.

En conversación con la prensa, tras su reunión con el Presidente del Partido Republicano de Miami-Dade, Kevin J. Cooper, Kast comenzó afirmando que la Embajada de Estados Unidos le hizo llegar a la administración de Gabriel Boric toda la información que manejaban sobre el cable submarino chino, lo que “el gobierno de Chile no fue capaz de transparentarla”.

“Yo vuelvo a centrar la responsabilidad en quienes hoy día tienen al mando, el gobierno de Chile. Es muy fácil tratar de desviar la atención de los verdaderos responsables de la crisis con la que estamos hoy día. Yo lo único que voy a decir es que el Presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile” , afirmó.

Para luego asegurar: “Lo único que vamos a decir, y vamos a insistir, es que el gobierno aquí no fue transparente y no comunicó las cosas que tenían que comunicar, que eran relevantes para nuestra nación . Todo el resto va a ser un debate que no va a terminar nunca, por eso nosotros cerramos la página”.

De la misma manera, al ser consultado sobre si está de acuerdo con que un gobierno extranjero sancione a funcionarios públicos chilenos por la aprobación de un decreto, Kast se limitó a decir que “cada país tiene sus normas y sus reglas. Y los países lo que piden es que se hable siempre con la verdad”.

Sin embargo, fue enfático al afirmar que “había un decreto firmado, y nadie pone el acento en eso”, para luego referirse a cómo esta situación puso en peligro el programa de Exención de Visas que el país tiene con EE.UU.

“Si esto es bien impresionante, y estamos hablando de una visa que solo tiene Chile, y ellos con su actitud pusieron en riesgo o ponen en riesgo a todos los chilenos que tienen Visa Waiver” .

A lo que añadió: “Es algo que solo tiene Chile, y el Gobierno, el Presidente, arriesga la Visa Waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes. Nosotros, ninguno de nosotros, podría venir tan rápido a Estados Unidos como hemos venido, si no tuviéramos la facilidad de la Visa Waiver, y de eso no se habla”.

La posición de su futuro gobierno frente al cable

El futuro mandatario también fue consultado sobre la decisión que va a tomar su administración sobre el proyecto que marcó el quiebre de conversaciones con el actual Gobierno, afirmando que “nosotros lo que queremos es que entre en funcionamiento lo más pronto posible el cable que ya se está trabajando”.

“Y ese mismo cable (el cable submarino Humboldt), como lo dijo también nuestro futuro ministro de Transporte y Telecomunicaciones (Louis de Grange) cubre las necesidades de nuestro país por 30 años”, detalló.

Y luego afirmar que “cada país tiene derecho a hacer las solicitudes y a buscar inversiones en distintos países. Y cada país, receptor de esas inversiones, tiene que analizar las conveniencias y las dificultades que puede generar cualquier tipo de inversión” .

“A nosotros lo que nos interesa es que a los chilenos les sea más fácil la vida en temas de infraestructura, en temas de comunicaciones, en cualquier área. Pero tiene que ser desde Chile”.

Aunque dejó en claro que la intención de su futuro Gobierno es mantener las relaciones comerciales con China. “China es el principal socio comercial de Australia, de Nueva Zelanda. ¿Y qué hacen otros países en situaciones similares? Siguen manteniendo relaciones comerciales. ¿Alguien cree que un país va a cortar las relaciones comerciales por una situación como esta? Yo no lo creo”, señaló.

“Y espero que no ocurra. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que eso no ocurra. A diferencia de lo que ha hecho este Gobierno, que solo ha puesto problemas a las relaciones internacionales” , enfatizó Kast.

Su participación en la cumbre de Trump

En la oportunidad, el presidente electo también se refirió a su participación mañana en la cumbre “Shield of the Americas” convocada por Trump, revelando que en cita, donde también participan otros líderes latinoamericanos como Javier Milei (Argentina) y Daniel Noboa (Ecuador), va a plantear cómo las naciones enfrentan el crimen organizado.

“Cómo las naciones enfrentan la migración irregular, la mafia, el narcotráfico. El crimen organizado no tiene fronteras, no respeta las leyes, no tiene bandera. Cómo entre todos enfrentamos esa situación que es nueva”, explicó al respecto.

Para luego afirmar: “Si nosotros en Chile logramos derrotar el crimen organizado y los países vecinos no lo hacen, el crimen organizado se va a fortalecer en los países vecinos y va a volver sobre nosotros”.