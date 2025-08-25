Boric vuelve a apuntar contra Trump por revisión a contenido de museos y acusa que en EE.UU. la democracia es “socavada día a día”

El Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter en contra del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por la decisión de revisar las exhibiciones y los materiales en el Instituto Smithsonian, la organización que administra los principales museos públicos del país.

El Jefe de Estado entregó estas declaraciones mediante sus redes sociales, donde además afirmó que se trata de medida que va en contra de los principios de la democracia.

Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 25, 2025

“¿Se imaginan si en Chile el gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos", escribió en su cuenta de X.

Y luego agregó: “La democracia en EE.UU. está siendo socavada día a día”.

La máxima autoridad del país compartió junto a su crítica un enlace de una publicación del New York Times, en la que se hace mención al cuestionamiento del magnate al Smithsonian, por enfocarse demasiado en “lo mala que fue la esclavitud” y no lo suficiente en la “genialidad” de Estados Unidos.

Boric ya había lanzado una crítica en ese mismo tono en contra el gobernante norteamericano a mediados de agosto, en el marco de la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República 2024 a la Música Nacional y a las Artes Escénicas.

Ahí señaló que su par estadounidense había decidido “censurar uno de los museos más importantes de Estados Unidos, el Smithsonian, para intervenir su curadoría”.