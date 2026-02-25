Boric vuelve a respaldar gestión tras incendios en el sur: “La reconstrucción avanza pese a las mentiras”

Previo a su despliegue en la Región del Maule de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric hizo una nueva defensa a la gestión de su administración a raíz de los incendios forestales que afectaron en enero a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Esto, luego de las duros cuestionamientos que han hecho figuras de la actual oposición y del futuro gobierno del mandatario electo, José Antonio Kast, entre ellos el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje.

Les quiero compartir este video que me llegó de la señora Rosita de Punta de Parra. Su casa definitiva del @Minvu ya está en construcción y su alegría es la nuestra también.



La reconstrucción avanza pese a las mentiras. pic.twitter.com/F7WXeBZjRv — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 25, 2026

El Mandatario compartió en sus redes sociales un video de una vecina de Punta de Parra, una localidad de Tomé, en que la mujer agradeció las gestiones del gobierno para la reconstrucción de su vivienda, que fue afectada por los siniestros.

“Les quiero compartir este video que me llegó de la señora Rosita de Punta de Parra. Su casa definitiva del Minvu ya está en construcción y su alegría es la nuestra también”, escribió el Presidente.

En la parte final de su mensaje, Boric agregó: “La reconstrucción avanza pese a las mentiras”.

El viaje del Jefe de Estado al Maule se da además en medio del remezón por el proyecto del cable submarino chino que derivó en un golpe de la Casa Blanca a Chile.

El nuevo periplo presidencial fuera de la Región Metropolitana se produce luego que este martes se conoció que en enero el proyecto de China Mobile fue visado mediante un decreto firmado por el titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y que fue revocado 48 horas después.

Un hecho que no fue informado en las salidas comunicacionales de La Moneda para responder al retiro de visas de tres funcionarios del gobierno por parte de la administración de Donald Trump, que había advertido a través del embajador Brandon Judd de las consecuencias que podría traer el avance de la iniciativa china, por posibles riesgos de ciberseguridad.

La visita de Boric este miércoles, de hecho, se inicia en Talca, donde estará acompañado de Muñoz, para encabezar un recorrido inaugural hasta el sector de Colin en uno de los nuevos buscarriles del Tren Ramal Talca-Constitución de EFE.

Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la ceremonia de entrega de viviendas de la Villa Portales del Maule, parte del Plan de Emergencia Habitacional de la región; para finalmente culminar su visita con la ceremonia de primera piedra que marca el inicio de obras de la reposición con relocalización del Hospital de Licantén.

Está proyectado que, tras la realización de las actividades, el Presidente Boric regrese la tarde del mismo miércoles a Santiago.