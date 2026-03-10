Fin del CAE y Sala Cuna Universal: Boric responsabiliza a la derecha de bloquear dos iniciativas clave de su gobierno

A dos días de dejar el poder, el Presidente Gabriel Boric otorgó a Don Francisco una de sus últimas entrevistas televisadas, en una edición especial del programa “Las caras de La Moneda” de Canal 13, que aunque centró su foco en el lado más humano del mandatario, también ahondó en temas políticos y de contingencia.

En este marco, recibió preguntas de los espectadores a través de redes sociales, una de las cuales apuntó a su promesa de campaña de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y cambiar el financiamiento de la educación superior.

“Es una buena instancia para explicar ciertas cosas que la gente no tiene por qué manejar al dedillo”, comenzó señalando el mandatario.

“Cuando uno tiene un programa y una convicción y se compromete ante la ciudadanía para hacer algo, muchas veces eso requiere del concurso y la voluntad de una contraparte. En este caso, la condonación del CAE y la creación del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) requería de una ley en el Parlamento”, agregó.

En esa línea, Boric recordó que durante su mandato el oficialismo fue minoría en ambas cámaras del Congreso, aunque destacó que el proyecto logró ser aprobado en la Cámara de Diputados.

“Pasó al Senado y en el Senado, desgraciadamente, la derecha lo bloqueó”, afirmó, pese a que -según sostuvo- existía un acuerdo técnico y la discusión “estaba madura” para avanzar.

Triunfos y derrotas

Más adelante, Don Francisco preguntó al mandatario por lo que considera como sus mayores triunfos y derrotas durante sus cuatro años en La Moneda.

Entre los primeros, Boric mencionó el Copago Cero en Fonasa, la reforma de pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Ley TEA, el Plan Nacional de Búsqueda y el pago de la deuda histórica a los profesores.

Luego, al referirse a sus derrotas, volvió a mencionar el frustrado fin del CAE, además de no haber logrado aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal y el resultado del primer proceso constituyente.

“A mí me frustra mucho no haber podido lograr terminar con el CAE, la condonación del CAE, porque un sector político lo bloqueó en el Congreso”, sostuvo.

“Lamento mucho también que no hayamos podido sacar la Sala Cuna. Un sector político, en particular la UDI, lo bloqueó en el Congreso”, añadió.

Ante esas declaraciones, Mario Kreutzberger lo interrumpió con una pregunta directa: “¿Todo es culpa de otro?”.

El Presidente respondió entonces con un mea culpa al referirse al fallido cambio constitucional.

“No nos olvidemos que hubo dos procesos constitucionales en Chile. Y que ambos hayan sido rechazados da cuenta de que Chile quiere acuerdos entre quienes piensan distinto. Chile no quiere prescindir de un sector de la sociedad”, concluyó el mandatario.