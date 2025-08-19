Calisto, Alinco y Naranjo: los rechazados por otras listas parlamentarias que hoy son acogidos por el FRVS

Fue hace una semana cuando la unidad en el oficialismo para consolidar una sola lista parlamentaria se quebrantó, y surgió una nueva nómina que buscará obtener la mayor cantidad de escaños en el país.

Si bien esta nueva lista comenzó -y sigue- siendo encabezada por la Federación Regionalista Verde Social, partido oficialista, lo cierto es que no todos los integrantes de aquella nómina provienen de ese sector.

El claro ejemplo de esto, es el caso del diputado Miguel Ángel Calisto (Ind-EXDemócrata), quien fue desaforado por la Corte de Apelaciones en el marco de una investigación por fraude al fisco, y que hoy competirá en dicha lista por un escaño en el Senado.

Y es que, el diputado significaba un nudo importante en la negociación entre su exdomicilio político y Chile Vamos, precisamente por su situación judicial. Es por eso, que él decidió ir a las elecciones de manera independiente.

Fue ahí que encontró refugio en esta nómina que también acogió al diputado René Alinco, otra figura que si bien es independiente, estaba en conversaciones con el PPD para ser parte de la lista de gobierno, pero dado a que el PS, el PC y el FA se opusieron, no pudo competir allí.

Otro caso similar es el del diputado Jaime Naranjo (Ind-EXPS), quien se mantenía en conversaciones con la DC -partido también integrante de la lista del gobierno-, pero que fue vetado por los socialistas.