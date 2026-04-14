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    Política

    Cámara de Diputados aprueba erigir monumento al expresidente Sebastián Piñera e iniciativa vuelve al Senado en tercer trámite

    La propuesta, que el gobierno de José Antonio Kast le instaló suma urgencia, ahora deberá volver a la Cámara Alta para debatir algunas modificaciones. Los votos en contra estuvieron principalmente desde militantes del Partido Comunista y el Frente Amplio, además de algunos desmarques del Partido Socialista.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Cámara de Diputados aprueba erigir monumento al expresidente Sebastián Piñera e iniciativa vuelve al Senado en tercer trámite MARIO TELLEZ

    La Cámara de Diputados aprobó este martes por 112 votos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones el proyecto de ley que busca instalar un monumento al expresidente Sebastián Piñera Echeñique.

    La iniciativa busca que se permita erigir la construcción de un monumento en honor al exmandatario en Santiago. La discusión se encuentra si finalmente será levantado en la Plaza de la Constitución o la Plaza de la Ciudadanía, con la petición por parte de la familia Piñera Echeñique de que fuera en esta última.

    La iniciativa es una moción parlamentaria de los senadores José García Ruminot(RN) -actual secretario general de la Presidencia de Kast-,Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI), Matías Walker (Demócratas) y José Miguel Insulza (PS).

    El mandatario falleció el año 2024 tras sufrir un accidente mientras pilotaba su helicóptero en el lago Ranco, en la región de Los Ríos.

    El proyecto fue aprobado en particular también por la misma votación y fue despachado a tercer trámite constitucional. Por ello, la iniciativa volverá al Senado con algunas modificaciones que serían votadas durante la jornada de mañana.

    Si desde este instancia es aprobado, finalmente se convertirá en ley.

    Cámara de Diputados

    Reconocimiento a sus dos gobiernos y críticas por el estallido social

    Desde el oficialismo hubo un transversal apoyo a la iniciativa, centrado principalmente a su gestión presidencial, aunque con algunos parlamentarios apuntando sus dardos a la izquierda por su postura durante el estallido social y la segunda administración del exmandatario.

    En esa postura se mostró Fernando Ugarte (REP), quien enfatizó que “la izquierda se llena la boca de democracia. Nunca vi una oposición más miserable que la del 2019″.

    Por su parte, Jaime Coloma (UDI) enfatizó que Sebastián Piñera “merece este homenaje” ya que “es un expresidente que supo estar a la altura cuando el país lo necesitó“.

    Por su parte, Marlene Pérez (Ind. UDI) señaló que “el presidente Piñera fue un líder que entendía la política no sólo como un ejercicio del poder, sino como una responsabilidad que exige preparación, conocimiento y una dedicación total”. En ese sentido, señaló que entregaría su apoyo a la aprobación del proyecto.

    En tanto, Tomás Kast (Evópoli) resaltó que fue ”un gran estadista" y que marcaba un contraste con la gestión del expresidente Gabriel Boric.

    El diputado Pier Karlezi (PNL) resaltó que el proyecto se vea financiado por iniciativa privada y que hay que “respetar la libertad” de la ciudadanía en sus representaciones.

    En el mismo partido, Cristóbal Urruticoechea cargó contra el monumento a Salvador Allende. “Ojalá que estuviésemos discutiendo que sacáramos la estatua del dictador Salvador Allende del Frente de La Moneda”, señaló.

    Desde Renovación Nacional, casa política del exmandatario, también entregaron su respaldo a la iniciativa. Claudia Mora resaltó que “este reconocimiento trasciende nuestras valoraciones partidistas”.

    Mientras tanto, desde la actual oposición hubo discrepancias respecto a la evaluación del legado del exmandatario.

    Tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista cargaron en contra de su gestión durante el estallido social, acusando violaciones a los derechos humanos y otros problemas.

    Para la diputada Lorena Pizarro (PC), el monumento llevaría a “recordar para muchos, volver a vivir violaciones a los derechos humanos de forma permanente”, y que la “memoria se construye en base a méritos”.

    En tanto, Lorena Fries (FA) señaló que “su memoria sigue vinculada al estallido social” y que la instalación del monumento “no es una señal neutral”, además de que “puede ser vista como una negación de ese sufrimiento”.

    Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) cargó en particular contra el Partido Republicano. “Es tremenda la hipocresía cuando en esta sala se habla del presidente Sebastián Piñera por parte del Partido Republicano, que dijo que era el peor gobierno que habían visto. Fueron una oposición férrea y junto a los libertarios inventaron este mote de la ‘derechita cobarde’”, criticó la parlamentaria.

    En contraste, José Montalva (PPD) enfatizó que mostraría su apoyo desde la centroizquierda “a pesar de las profundas diferencias”.

    En la misma línea, Raúl Leiva (PS) enfatizó que “reconocer a Sebastián Piñera como ser humano, como político, como presidente de la República, no implica adherir a sus ideas, es reivindicar los acuerdos, abrazar el entendimiento, actuar con sentido de urgencia y pragmatismo frente a las necesidades de las chilenas y chilenos”.

    Mientras tanto, el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, resaltó que votaría a favor “no porque sea piñerista, sino porque los gestos republicanos se deben llevar a la práctica con este tipo de acciones”.

    Otra postura mostró Cristián Contreras (PDG), más conocido como “Dr. File”, quien señaló que se abstendría de aprobar la iniciativa por su “reconocimiento de los problemas de las vacunas del Covid-19″.

    Más sobre:Sebastián PiñeraEstatuaCámara de DiputadosMonumento

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