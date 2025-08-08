“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel

Los partidos Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano concurrieron hasta el Servicio Electoral (Servel) para realizar la inscripción del pacto parlamentario “Cambio por Chile”. El diputado y abanderado del PNL, Johannes Kaiser, señaló que es “una alternativa que se le ofrece a Chile, una nueva forma de hacer política".

La coalición tendrá un total de 183 candidaturas a la Cámara de Diputados, de las cuales 77 serían mujeres, que participarán en las elecciones de noviembre, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, indicó que este pacto representa una alternativa sólida para superar la profunda crisis que vive el país.

“ Hemos logrado construir un pacto parlamentario para ofrecerle a los chilenos una alianza robusta, con las mejores personas para que, con valentía en el Congreso Nacional, podamos enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y al crimen organizado”, expresó Squella.

En tanto, la presidenta del Partido Social Cristiano, diputada Sara Concha, destacó que: “Estamos muy contentos. Hoy, hemos sellado definitivamente el preacuerdo que teníamos como Partido Social Cristiano con Republicanos y Nacional Libertarios”.

En esa línea, el abanderado Kaiser apuntó que “ nos hemos movido mucho en los últimos 20, 30 años en dirección a un Estado cada vez más ineficiente , que consume los recursos de los ciudadanos sin entregarle lo que corresponde a cambio. Y bueno, creemos que es hora de cambiar el rumbo”.

La visión sobre Chile Vamos

Al ser consultados respecto a la decisión de no formar una lista única con Chile Vamos, el timonel de Republicanos señaló que “en función de la confianza, nosotros esperamos que dentro de los próximos días Chile Vamos haga lo mismo con Demócrata y Amarillos”.

“ Lo que tiene que hacer Chile Vamos es acoger las solicitudes que están haciendo Demócrata, que están haciendo Amarillos. Si es que lo que se quiere es maximizar la representación en el Congreso Nacional, y esperamos que nos tengan noticias en esa línea dentro de los próximos días”, aseveró.