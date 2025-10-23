SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Camila Musante (Ind.-PPD): “Debemos conquistar al menos la mayoría simple en el Congreso”

La diputada oficialista, quien apuesta a la reelección por el distrito 14, asegura que lograr elegir al menos a la mitad de los representantes en el Parlamento, es la única forma de asegurar "no retroceder en reformas importantes, como pensiones".

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones

La subjefa de la bancada de diputados del Partido Por la Democracia, Camila Musante (Ind.-PPD), busca mantener su escaño en la Cámara de Diputados.

Aunque por un momento estuvo sobre la mesa que fuera candidata al Senado, finalmente buscará la reelección por el distrito 14 (Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto y Melipilla, entre otras).

Para la próxima legislatura, la diputada afirma que el pacto Unidad por Chile -que agrupa a los partidos de gobierno más la DC- debe conseguir el 50 +1 de la Cámara de Diputados.

¿Qué se juega la alianza del oficialismo más la Democracia Cristiana en esta elección parlamentaria?

No retroceder en reformas importantes, como pensiones. Para no retroceder en iniciativas importantes que impliquen gasto público para beneficios sociales, debemos tener más de la mitad, conquistar la mayoría simple en el Congreso.

Ahora en su caso particular, usted llegó al Congreso de la mano de Comunes y ahora está en el PPD. ¿Continuará con el discolaje o se mantiene en el PPD?

Yo me mantengo independiente. Entré independiente, con un cupo. Ahora estoy independiente, con otro cupo. Me gusta participar de las decisiones del ámbito más político, no me reconozco como ajena a aquello, pero también entiendo que mi primera representación es la ciudadana.

¿Se va a mantener en el PPD?

Espero que sí, será noticia en desarrollo, como dicen ustedes, primero tiene que ocurrir la elección.

¿La bancada del PPD va a seguir estando en contra de la reforma política?

Nosotros hemos expresado nuestras preocupaciones porque, más allá de que haya militancia o no, a veces es sano poder disentir, que no haya ni persecución ni represalia, o sea, tiene que haber consecuencias. Yo entiendo el tema del orden que se necesita instalar en el Congreso Nacional, pero siento que también hay que ver dónde están los límites de eso.

¿Pero está en evaluación la postura de la bancada de diputados?

Hemos expresado nuestras aprensiones de sacar la reforma así como está. Falta completar, falta otra parte, una contraprestación.

¿Cuál sería esa contraparte?

A veces es sano que si hay una relación con un partido, ya sea porque uno integra una bancada o porque hay un cupo parlamentario, es bueno también que haya ciertas definiciones que estén más o menos tomadas desde antes.

¿Se equivocó el senador Quintana en esa gestión partidaria?

Él tiene sus razones para haberla apoyado, entiendo también que la postura de la bancada de los senadores fue una, y nosotros planteamos nuestras legítimas opiniones.

Pero ya está en la Cámara...

Sí, pero no está en votación, así que cuando toque votarla y discutirla vamos a empujar los complementos que nosotros ya públicamente hemos dicho que se necesitan. Eso me parece que no es un conflicto, no estamos en contraposición, no hay un enfrentamiento de bancada ni nada por el estilo.

En un eventual gobierno de José Antonio Kast, ¿qué tipo de oposición deberían ser?

Una distinta a la que ha construido el Partido Republicano, porque está bien tener diferencias, pero votar todo en contra, hasta los proyectos de resolución, todo. No hay una sola cosa en la que puedan ser y decir ‘ok, esto sí lo apoyamos’. Eso me parece que es actuar desde una trinchera.

¿Y deberían ser distintos a como fue la izquierda en el segundo gobierno de Piñera?

No sé si te refieres como, por ejemplo, a las interpelaciones, a lo que se habla de las acusaciones constitucionales. Igual en este gobierno ha habido varias acusaciones constitucionales, todas se han caído, pero no deja de ser una pérdida de tiempo en el Congreso, no deja de generar esa cosa de la oposición persecutora. Al final igual se ha visto un poco lo mismo desde el otro lado.

En el caso de que pierdan la presidencial, ¿deberían evitar ser esa oposición persecutora?

Si hay muchos abusos, siempre hay que perseguirlos. Si se toman decisiones que, como en el otro lado de la cordillera, terminan por recortarle por completo la jubilación a las personas mayores, no tengan ni la menor duda de que se va a defender con todas las fuerzas de la historia, y si eso significa una acusación, claro.

En este segundo periodo parlamentario que usted busca tener, ¿cuál va a ser su agenda?

Me gustaría darle continuidad a algunas cosas que intenté que no funcionaron y otras que están en camino. Por ejemplo, me gustaría volver a tomar la agenda de reforma al Poder Judicial. Creo que quedó una deuda ahí. También me gustaría seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la agenda de prioridad de transparencia. Si bien la legislación sale adelante, hay que ver cómo se va incrementando. En la agenda de abuso por sobrecobro hay un proyecto que esperamos que se pueda votar pronto en la Cámara, que es el de los intereses por no pagar las multas del TAG.

Más sobre:PolíticaEleccionesCamila MusantePPDCongreso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”

Pablo Herrera (Ind. RN): “Me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes”

Kast insiste en buscar más resposables por error en cuentas de luz y compara situación con caso Monsalve: “¿No les habrán avisado antes?”

Decoración de “nivel Temu”: Por qué el plan de Trump para remodelar la Casa Blanca desató indignación entre historiadores y expertos

ME-O releva que hoy es “un hombre libre” y Longueira dice que pese a veredicto de SQM “nada va a reponer el daño”

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”
Chile

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”

Pablo Herrera (Ind. RN): “Me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes”

Camila Musante (Ind.-PPD): “Debemos conquistar al menos la mayoría simple en el Congreso”

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra
Negocios

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Alto interés en la consulta al mercado que lanzó Fonasa para contratar un administrador externo para su nueva modalidad

“Las personas sí pagaron”: Álvaro García y consultora escalan polémica por cobro en exceso en electricidad

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse
Tendencias

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League
El Deportivo

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini

Chile rompe dos récords nacionales en su estreno en el Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”
Mundo

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”

Decoración de “nivel Temu”: Por qué el plan de Trump para remodelar la Casa Blanca desató indignación entre historiadores y expertos

La armada de Pakistán incauta drogas por valor de casi US$1.000 millones en el mar Arábigo

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales