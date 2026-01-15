Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación

Este jueves por la tarde, el canciller Alberto van Klaveren se reunió en Santiago junto a su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para abordar la relación bilateral entre ambos países, cuya relación diplomática se mantiene suspendida desde 1974 por diferencias sobre la cuestión marítima.

De acuerdo con lo transmitido por la Cancillería chilena, durante el encuentro ambos diplomáticos trataron principalmente temas económicos y comerciales, entre ellos la suscripción de dos protocolos que permitieron la modernizar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica N°22. Los citados protocolos incorporan capítulos sobre comercio, género, Mipymes y Cooperativas además de ampliar el Programa de Desgravación Arancelaria.

Entre los acuerdos suscritos también se encuentra un memorándum de entendimiento en materia de turismo, que busca promover la cooperación de ambos países en la difusión y desarrollo de esta área.

En la reunión, según Cancillería, ambas partes manifestaron interés en avanzar hacia una mayor apertura del espacio aéreo, de manera de fortalecer la conectividad y el intercambio así como en la modernización del oleoducto Sica Sica, entre otras materias.

Al término del encuentro el canciller van Klaveren destacó que “la presencia en Chile del canciller Aramayo realmente marca un hito en nuestra relación bilateral, porque en el pasado no ha sido frecuente un encuentro entre cancilleres de Chile y de Bolivia, ya sea en nuestro país o en Bolivia. Refleja un camino que hemos emprendido ambos países y en los cuales la Cancillería ha estado empeñada desde hace ya muchos años”.

“Realmente se nos abren grandes posibilidades en nuestra relación con Bolivia, tanto en el plano económico y comercial, también en el campo político, en el campo cultural y creo que también en términos de relaciones humanas. Aquí hay una relación que se está construyendo paso a paso y creemos que es muy significativo el gesto que ha tenido el gobierno boliviano, que lleva prácticamente dos meses en el poder, de enviar a su más alto representante de Cancillería, al canciller Aramayo, a Chile", valoró.

A su vez, Aramayo coincidió en que “hemos tenido una avance sustantivo que se logra realmente en un plazo muy corto (...) hemos recibido una respuesta muy ágil, muy efectiva y muy eficiente a muy corto plazo de la institucionalidad chilena que hoy en día nos ha permitido discutir una agenda de nueve puntos que ha sido sustantiva”.

“Hemos traducido este trabajo entre los equipos técnicos que han venido de manera muy comprometida atendiendo los diferentes puntos. Hemos podido coronar hoy la firma de una serie de acuerdos que van desde el tema migratorio, el tema comercial, de poder potenciar juntos el turismo entre ambos países”, detalló.

Junto con ello, sinceró su acuerdo con la aprobación en el Congreso del Acuerdo de Homologación de Licencias de Conducir y el Acuerdo sobre Exención de Visas Diplomáticas para diplomáticos chilenos y bolivianos. “Nos sentimos gratamente felices, honrados. Realmente no hay palabras para expresar cuán felices nos sentimos a nombre de todo el pueblo boliviano con esto que se nos acaba de comunicar. Es un regalo realmente para nosotros y ahí queremos hacer extensivo el saludo no solamente a la Cancillería, sino también a la Asamblea Legislativa chilena”, agradeció.

El canciller Aramayo cerró su alocución expresando que los acuerdos “dan cuenta de un buen camino por el que estamos transitando, en la aspiración común de poder restablecer relaciones diplomáticas en el tiempo más breve posible”.