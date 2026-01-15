SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación

    El canciller boliviano sostuvo que varios de los avances alcanzados “dan cuenta de un buen camino por el que estamos transitando, en la aspiración común de poder restablecer relaciones diplomáticas en el tiempo más breve posible”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    Este jueves por la tarde, el canciller Alberto van Klaveren se reunió en Santiago junto a su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para abordar la relación bilateral entre ambos países, cuya relación diplomática se mantiene suspendida desde 1974 por diferencias sobre la cuestión marítima.

    De acuerdo con lo transmitido por la Cancillería chilena, durante el encuentro ambos diplomáticos trataron principalmente temas económicos y comerciales, entre ellos la suscripción de dos protocolos que permitieron la modernizar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica N°22. Los citados protocolos incorporan capítulos sobre comercio, género, Mipymes y Cooperativas además de ampliar el Programa de Desgravación Arancelaria.

    Entre los acuerdos suscritos también se encuentra un memorándum de entendimiento en materia de turismo, que busca promover la cooperación de ambos países en la difusión y desarrollo de esta área.

    En la reunión, según Cancillería, ambas partes manifestaron interés en avanzar hacia una mayor apertura del espacio aéreo, de manera de fortalecer la conectividad y el intercambio así como en la modernización del oleoducto Sica Sica, entre otras materias.

    Al término del encuentro el canciller van Klaveren destacó que “la presencia en Chile del canciller Aramayo realmente marca un hito en nuestra relación bilateral, porque en el pasado no ha sido frecuente un encuentro entre cancilleres de Chile y de Bolivia, ya sea en nuestro país o en Bolivia. Refleja un camino que hemos emprendido ambos países y en los cuales la Cancillería ha estado empeñada desde hace ya muchos años”.

    “Realmente se nos abren grandes posibilidades en nuestra relación con Bolivia, tanto en el plano económico y comercial, también en el campo político, en el campo cultural y creo que también en términos de relaciones humanas. Aquí hay una relación que se está construyendo paso a paso y creemos que es muy significativo el gesto que ha tenido el gobierno boliviano, que lleva prácticamente dos meses en el poder, de enviar a su más alto representante de Cancillería, al canciller Aramayo, a Chile", valoró.

    A su vez, Aramayo coincidió en que “hemos tenido una avance sustantivo que se logra realmente en un plazo muy corto (...) hemos recibido una respuesta muy ágil, muy efectiva y muy eficiente a muy corto plazo de la institucionalidad chilena que hoy en día nos ha permitido discutir una agenda de nueve puntos que ha sido sustantiva”.

    “Hemos traducido este trabajo entre los equipos técnicos que han venido de manera muy comprometida atendiendo los diferentes puntos. Hemos podido coronar hoy la firma de una serie de acuerdos que van desde el tema migratorio, el tema comercial, de poder potenciar juntos el turismo entre ambos países”, detalló.

    Junto con ello, sinceró su acuerdo con la aprobación en el Congreso del Acuerdo de Homologación de Licencias de Conducir y el Acuerdo sobre Exención de Visas Diplomáticas para diplomáticos chilenos y bolivianos. “Nos sentimos gratamente felices, honrados. Realmente no hay palabras para expresar cuán felices nos sentimos a nombre de todo el pueblo boliviano con esto que se nos acaba de comunicar. Es un regalo realmente para nosotros y ahí queremos hacer extensivo el saludo no solamente a la Cancillería, sino también a la Asamblea Legislativa chilena”, agradeció.

    El canciller Aramayo cerró su alocución expresando que los acuerdos “dan cuenta de un buen camino por el que estamos transitando, en la aspiración común de poder restablecer relaciones diplomáticas en el tiempo más breve posible”.

    Más sobre:Alberto van KlaverenFernando AramayoBoliviaChileCancillería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Claudio Crespo se disculpa por publicación de Gustavo Gatica: “Yo no festino con su sufrimiento ni con el de sus seres cercanos”

    Lo más leído

    1.
    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    2.
    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    3.
    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    4.
    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    5.
    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando
    Chile

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana
    Negocios

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC
    El Deportivo

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC

    La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

    “El volante más completo”: Arturo Vidal se pone por encima de Xavi, Iniesta, Pirlo y grandes leyendas del fútbol

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro
    Mundo

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel