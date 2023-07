Canciller Van Klaveren valora positivamente la reunión del Presidente Boric con empresarios españoles

En el marco de su gira por Europa, este sábado el Presidente Gabriel Boric sostuvo un encuentro con empresarios españoles en la Fundación Chile-España durante su paso por Madrid.

Bajo este contexto, el canciller Alberto Van Klaveren, hizo un balance positivo del encuentro. “Tuvimos una muy buena reunión con un grupo muy destacado de empresarios españoles, quienes representan en gran medida la inversión española en Chile. Son empresas -muchas de ellas de alcance mundial- que destacaron justamente sus intereses en mantener su presencia en Chile”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores.

Así también sostuvo que este grupo de empresarios “valoraron sobretodo la transparencia de nuestro país, la certeza jurídica, la calidad de nuestra regulaciones y la aplicación de estándares internacionales para la operación de empresas extranjeras”.

“El Presidente respondió todas las preguntas con transparencia y y subrayó el compromiso de Chile con el mejoramiento de la producción en el país y su compromiso con nuestra estabilidad macroeconómica”, agregó Van Klaveren.

Finalizó destacando que “la respuesta de los empresarios españoles fue una respuesta marcada por la confianza y la seguridad de que iban a seguir invirtiendo en nuestro país”.

En esta misma línea, durante la jornada del ayer el Mandatario intervino en una reunión con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

En ese marco, el Presidente Boric dio señales de certidumbre, invitó a los españoles a invertir en Chile y reflexionó sobre el desarrollo del país en los últimos años. Destacó, como es costumbre, que la política chilena logró encauzar los problemas de su democracia con más democracia, relevando el valor del nuevo proceso constitucional.

“Chile, por cierto, tiene problemas, no vengo aquí a venderles un cuento de país perfecto, porque no lo somos. Tenemos un montón de desafíos y muchos dolores, desgarros que florecen, por ejemplo, con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado (...), heridas que aún no han sido cerradas y una desigualdad profunda que todavía tenemos que hacer mucho por mejorar. Pero somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años, en los últimos 30 años -desde la vuelta a la democracia-, somos un país que hemos disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullecen”, dijo.