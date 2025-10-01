Candidatos del distrito 11 se miden en Debate Parlamentarias 2025 organizado por La Tercera y la UNAB
Este será el segundo de seis encuentros que se realizarán en las regiones Metropolitana, del Biobío y De Valparaíso con aspirantes al Congreso.
La supremacía de la derecha en el distrito 11 es clara e histórica. De los seis escaños que entrega este distrito -que abarca La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura- cinco hoy pertenecen a ese sector político. Sin embargo, el oficialismo ha hecho una apuesta grande para aumentar su representación.
Seis de los candidatos que buscan un escaño por este distrito del sector oriente participarán, este miércoles 1 de octubre, en el ciclo “Debate parlamentarias 2025” que organizan La Tercera y la Universidad Andrés Bello (UNAB).
Así, los actuales diputados por el distrito Catalina del Real (REP.), Francisco Undurraga (Evopóli) y Tomás Hirsch (Acción Humanista), además del actual parlamentario Diego Schalper (RN); la exconvencional constituyente, Constanza Schönhaut (FA); y la exconcejala por La Condes, Isidora Alcalde (FA); serán parte del encuentro.
Este será el segundo de seis encuentros con postulantes a la Cámara y al Senado, en las regiones Metropolitana, del Biobío y de Valparaíso.
El debate de este miércoles se realizará en el Campus UNAB Casona Las Condes, será transmitido en directo a través de www.latercera.com, a partir de las 10:30 horas.
En tanto, las próximas jornadas se realizarán el lunes 6 de febrero, en la sede UNAB Viña del Mar; el martes 7 de octubre, en el campus UNAB Bellavista; el jueves 16 de octubre, en el campus Creativo UNAB Recoleta; el lunes 20 de octubre, en la sede UNAB Viña del Mar
Conoce a todos los candidatos del distrito
- Cristián Araya Lerdo de Tejada (REP.), Cambio por Chile
- Catalina del Real Mihovilovic (REP.), Cambio por Chile
- Pedro Lea-Plaza Edwards (REP.), Cambio por Chile
- Michel Enrique Cartes Zuñiga (PSC), Cambio por Chile
- Cristian Ignacio Daly Dagorret (PNL), Cambio por Chile
- Carlos Roberto Alarcón Castro (PNL), Cambio por Chile
- María Carolina Cotapos Mardones (PNL), Cambio por Chile
- Francisco Undurraga Gazitúa (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Macarena Cornejo Fuentes (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Diego Schalper Sepúlveda (RN), Chile Grande y Unido
- Claudia Mora Vega (RN), Chile Grande y Unido
- Percy Carter Morong (IND. DEM), Chile Grande y Unido
- Carlos Ward Edwards (UDI), Chile Grande y Unido
- Constanza Hube Portus (UDI), Chile Grande y Unido
- Ricardo Andrés Avilés Rubilar (PDG), Partido de la Gente
- Cristopher Alexeis Suárez González (PDG), Partido de la Gente
- Elizabeth Fuentes Bravo (PDG), Partido de la Gente
- Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich (PDG), Partido de la Gente
- Marcela Ivonne Caballero Reyes (PDG), Partido de la Gente
- Maricel del Carmen Donoso Acevedo (PDG), Partido de la Gente
- Ricardo Andrés Silva Calcagno (PDG), Partido de la Gente
- Rodrigo Alfonso Rettig Vargas (PL), Unidad por Chile
- Marcela Andrea Hevia Cubillos (IND. PL), Unidad por Chile
- Constanza Schonhaut Soto (FA), Unidad por Chile
- Isidora Alcalde Egaña (FA), Unidad por Chile
- Cindy Solís Ibarra (IND. PPD), Unidad por Chile
- María Ester Olea Rodriguez (PR), Unidad por Chile
- Cecilia Celis Ahumada (DC), Unidad por Chile
- Tomás René Hirsch Goldschmidt (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Elizabeth Adriana Contreras Becerra (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Catalina Deyanira Vidal Méndez (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Pedro Jorge Davis Urzúa (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Myriam de las Mercedes Meza Ancatén (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Germán Rojas Volmar (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Melina Gianelli Altamirano (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Nelson Nicolás Peña Gallardo (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Guilermo González Castro, (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- María Angélica Romero Donoso (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Elio Zárate Moraga, (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Nicolás Andrés Romero Reeves (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Ninoska Henríquez Araya (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista.
- Elizabeth Tudela Cruz (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista.
- Igor Contreras Jeria (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
- Paula Huechaqueo Rojas (PAVP), Partido Alianza Verde Popular.
