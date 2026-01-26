SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Cara a cara de Elizalde y Alvarado en La Moneda marca el inicio del fin de la era Boric

    El futuro ministro del Interior de José Antonio Kast se reunió por tercera vez con quien actualmente ostenta ese cargo. Esta cita tuvo un sabor especial: marca el inicio de la serie de bilaterales que contempla La Moneda para concretar el cambio de mando.

    Por 
    Josefa Sciammaro
     
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    A 44 días del cambio de mando, el traspaso comenzó a materializarse. Este lunes, pasado al mediodía, se dio el primer hito planeado por La Moneda: la reunión entre el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), y quien será su sucesor en el cargo, Claudio Alvarado (UDI).

    El futuro secretario de Estado llegó a Palacio a las 12.13 horas para sostener una bilateral con Elizalde. El encuentro entre ambos, quienes ya se habían reunido previamente en dos ocasiones, se extendió por poco más de una hora.

    La semana pasada, Elizalde adelantó que este hito sería el primero de una serie de bilaterales entre autoridades salientes y entrantes. Por ejemplo, se espera que este miércoles la administradora de La Moneda, Antonia Llanes (Frente Amplio), se reúna con Julio Feres, quien será su sucesor. Incluso, hay quienes plantean que esta instancia sería clave para abordar la interrogante del lugar en el que habitará el presidente electo con su esposa, María Pía Adriasola.

    Elizalde ha confirmado que la comunicación con el futuro ministro del Interior ha sido constante. Ambos se conocieron en la Cámara Alta, precisamente cuando el actual jefe del Interior era el presidente del Senado y Alvarado estaba a cargo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante el mandato Sebastián Piñera. Tanto en el oficialismo como en la actual oposición consideran que la buena relación entre ambos podría ayudar al correcto traspaso de la información de la cartera.

    Hace algunos días, el socialista adelantó que toda la información está siendo sistematizada en una plataforma digital, con el fin de que la futura administración pueda desempeñar sus funciones desde el primer día. “Independientemente de los cambios de gobierno, la tarea o el trabajo del Estado no puede detenerse”, señaló Elizalde.

    Mientras la cita entre ambos aún se desarrollaba, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al cara a cara. “Son (reuniones) protocolares y muy respetuosas, entendiendo que el Estado debe seguir funcionando independientemente de las diferencias políticas, que son evidentes, y que tenemos entre el gobierno actual y el futuro gobierno. Ponemos en el centro la continuidad y el funcionamiento del Estado y por eso la reunión con el señor Claudio Alvarado que ya comenzó a tener nuestro ministro del Interior”.

    Además, la ministra reafirmó que los ministros sectoriales tendrán reuniones bilaterales durante febrero. “A partir de la próxima semana, esperamos tener ya todas las reuniones bilaterales que tradicionalmente se hacen y se tienen que hacer como corresponden”, sostuvo.

    Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Al final de la reunión, Elizalde y Alvarado asistieron juntos un punto de prensa en Palacio.

    “Hemos hecho un esfuerzo con objeto de entregar toda esta información con un gran nivel de detalle (...) Tenemos varios puntos que nos parecen fundamentales. Primero, entregar información institucional general respecto a los distintos ministerios, a la gestión de personas; información financiera y presupuestaria; activos, bienes y contratos vigentes; situación legal y judicial; gestión administrativa y documental; participación ciudadana y transparencia; auditoría interna y control; biblioteca digital de gobierno y antecedentes adicionales junto al acta de cierre”, reveló el actual titular de Interior.

    “Nos hemos puesto de acuerdo en que, adicionalmente al traspaso administrativo propio de todo gobierno (...), podamos tener algunas reuniones de carácter más específico, con relación al tema de la emergencia (de los incendios), porque sin lugar a dudas será una de las principales tareas que tendremos como nuevo gobierno”, afirmó el militante UDI.

    El denominado “gobierno de emergencia” de Kast ha estipulado prioridades para su trabajo futuro. Es por esto que hay reuniones a las que se le pondrá especial atención. Una de ellas es la que sostendrá el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, con la exfiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, quien lo sucederá. El actual jefe de la cartera felicitó a la futura secretaria de Estado y destacó la coordinación que tuvieron para desarrollar ciertos procedimientos y temas de seguridad en la región.

    Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El traspaso de la vocería de gobierno se advierte más frío. La ministra Vallejo ha planteado que la vocería es una “tarea hermosa, pero ingrata”, y le deseó éxitos a su sucesora. Junto con eso, le recomendó a Mara Sedini, quien será su sucesora, tener “sabiduría y templanza” y confirmó que espera que ambas puedan reunirse en febrero.

    Sedini, en tanto, optó por mantener la distancia. En entrevista con La Tercera, a la futura vocera se le preguntó por el desempeño de la ministra. Ella respondió que “los chilenos ya evaluaron este gobierno. Fueron muy claros hace más de un mes que querían un cambio, querían algo diferente”.

    Esta tarde, Vallejo apuntó a Sedini, a raíz de sus dichos sobre el contacto entre Kast y Steinert. “Entiendo que hay un interés periodístico sobre esta materia. Corresponde al gobierno entrante aclarar cuál es la versión final respecto a este nombramiento, no al Ejecutivo”, dijo.

