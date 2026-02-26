Carlos Cuadrado, diputado electo del PPD: “El drama del Presidente Boric es haber tenido un sueño que no pudo completar”

Carlos Cuadrado, exalcalde de Huechuraba y diputado electo como primera mayoría en el distrito 9, llega al Congreso este 11 de marzo tras dejar la gestión municipal que desarrolló por doce años.

“Con el sello de la seriedad y del trabajo”, son las consignas con las que pretende instalarse en esta primera etapa como diputado. Además, reconoce que el Congreso arrastra un deterioro de imagen y que la única forma de recomponerlo es a través de la constancia.

En paralelo, menciona que como futura oposición, serán brutales cuando corresponda, pero dialogantes si se trata de mejoras para la vida de las personas.

¿Cuál es el primer proyecto que le gustaría presentar?

Hay varios proyectos, tenemos una batería y los vamos a ir presentando en función de los momentos en los que sea contingente plantearlos. No hay nada más potente que una idea a la que le llega su hora.

¿Quién es su carta para la presidencia de la Cámara?

Aún no tengo un conocimiento acabado de las personas, la seriedad pasa por votar por quienes uno determina en función del conocimiento que se tiene. He tenido conversaciones con algunos , evaluando cómo se comportan, qué trayectoria tiene, cuál es el aporte que pueden hacer.

El distrito 9 también eligió a Javiera Rodríguez (Rep) y Guillermo Ramírez (UDI) ¿A qué atribuye este giro a la derecha?

Yo soy de izquierda y fui la primera mayoría (...) Lo que sí hay es una forma distinta de ver la izquierda en el distrito. En algún momento fue una izquierda más vociferante, de promesas. Nosotros, proponemos una izquierda más cumplidora, menos retórica y preocupada de las personas en su vida diaria.

¿La izquierda perdió el foco de lo que realmente le importa a las personas?

Los partidos en general lo han perdido. Cuando la política, sobre todo lo izquierda, deja de ser pedagógica, otras corrientes avanzan.

La nueva bancada tiene una gran mayoría de independientes en cupo PPD, ¿cómo evalúa eso?

Es un signo de los tiempos. Se instaló la idea desde los partidos de incorporar independientes “figuritas”, conocidos para sumar votos. Es fácil para los que son candidatos no identificarse directamente con un partido porque los partidos son castigados.

¿Es un error entonces?

No, el PPD ha tenido una bancada bastante disciplinada en términos de votaciones. Sí hemos tenido opiniones distintas, pero al momento de votar los acuerdos, se respetan y por eso espero que esa lógica rija para este nuevo período.

Sobre la reforma al sistema político, impulsada por el Socialismo Democrático, pero votada en contra por algunos de sus parlamentarios, ¿qué visión tiene usted?

Hay una voluntad clara de limitar las variables negativas que hoy tiene la política y que genera descontento en la gente. Me parece bien el tema de los porcentajes, de la desaparición de los partidos y que aquel que deja de militar pierda su condición de diputado.

¿A pesar de que esto pudiese afectar a su partido en un futuro?

No hay nada más inmoral en política que defender proyectos en los que no se cree. Cuando uno hace modificaciones a legislaciones vigentes, siempre hay algunos que van a salir perjudicados, otros favorecidos, pero el objetivo son los ciudadanos.

¿Qué tipo de oposición va a ser el PPD con el gobierno de José Antonio Kast?

El PPD es un partido de izquierda, por lo tanto, su foco está en los ciudadanos. En este sentido, cualquier cosa que haga el gobierno en contra de los derechos adquiridos por los ciudadanos chilenos, va a tener mi oposición contundente y espero también de la bancada en general. Si la derecha pretende pasar por arriba de logros muy peleados en el tiempo y tratan de retrotraer la historia, se van a encontrar con una oposición dura. Si quieren avanzar, mejorar, modificar, perfeccionar cosas, nosotros estaremos dispuestos a escucharlos y a dialogar.

¿Qué opina de las dos oposiciones que se han planteado? Por un lado FA-PC y por el otro PS-PPD

Hay puntos en común, pero también situaciones que dividen y que pese a dividir, no pareciera haber voluntad de corregir para llegar a acuerdos. Por lo tanto, yo espero sinceramente que sea una sola oposición, pero si son dos, la suma hará el todo.

¿Cree que el presidente Gabriel Boric tiene culpa en esta separación de bandos?

El drama del Presidente Boric es haber tenido un sueño que no pudo completar . Él entendió con claridad lo que es gobernar Chile desde la izquierda y que otra cosa es con guitarra. Los eslogan emocionan, pero son las obras las que comprometen. La mayoría que él obtuvo era transformadora, el entusiasmo que generó en el pueblo de Chile fue única y, finalmente, terminar su mandato entregando la banda presidencial a la extrema derecha y con su coalición dividida, debe doler .

¿Qué percepción tiene de los futuros ministros que vienen del mundo de la concertación? Por ejemplo, Ximena Rincón y Jaime Campos