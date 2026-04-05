Carmona califica como “bochorno” error de Sedini por Apablaza y advierte consecuencias jurídicas para el gobierno

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó la mañana de este domingo los errores comunicacionales que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast.

Específicamente, el timonel del PC se refirió al error de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien afirmó que el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza, estaba “condenado” en Chile.

El ex frentista, quien lleva cinco días prófugo tras perder su condición de refugiado político en Argentina, es acusado por el homicidio del senador y fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristián Edwards.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, Carmona calificó el error de Sedini como un “bochorno” y sostuvo que la declaración no solo constituyó un traspié comunicacional, sino que además puede tener consecuencias jurídicas y políticas.

“Pasa por arriba de todos los cuidados que han tenido algunos sectores políticos de que este sea un proceso que tiene que venir a Chile porque está garantizado el debido proceso y ninguna cosa por adelantado”, afirmó.

El timonel comunista advirtió que este tipo de afirmaciones podrían reforzar la defensa del ex frentista frente a su eventual regreso al país. “Va a llegar a que todas las conclusiones que saca la defensa de Apablaza para no venir a Chile es porque en Chile, antes de que haya juicio, lo den por condenado y lo está ratificando la vocera de gobierno”, criticó.

“La fiscalización será permanente”

Carmona enmarcó este episodio dentro de lo que, a su juicio, es una cadena de errores del Ejecutivo en el inicio de su gestión. “Hay una clara demostración de una falta de rigor”, dijo.

En esa misma línea, calificó que el Ejecutivo tiene "una discusión de arrogancia en el ejercicio de la tarea pública (...) un ejercicio discrecional que raya el autoritarismo”, sostuvo.

Para Carmona, el episodio demuestra que la fiscalización al Ejecutivo debe intensificarse. “La tarea de la fiscalización va a ser una tarea permanente”, apuntó.