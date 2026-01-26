Carmona desdramatiza cita oficialista sin PC ni FA y refuerza que su partido insistirá en la unidad

En medio de la fragmentación del oficialismo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, relativizó la exclusión de su partido y del Frente Amplio (FA) del reciente encuentro oficialista realizado por el Socialismo Democrático junto a la Democracia Cristiana (DC) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Ayer en conversación con radio Nuevo Mundo, el comunista ya había desdramatizado esta cita, asegurando a que su partido insistirá en la unidad para abordar el gobierno de José Antonio Kast. Hoy en diálogo con 24 Horas reforzó esa postura.

“Como fue una reunión convocada por el Socialismo Democrático y nosotros no somos parte (de ese conglomerado), no me siento ni excluido ni pongo una discusión respecto a la posibilidad de coordinarse o reunirse a los partidos que lo hicieron", dijo.

Adicionalmente, Carmona subrayó la necesidad de conocer “en detalle” los argumentos de la exclusión de los partidos para evitar que se instale la idea de una fragmentación permanente.

En esa línea, y consultado por la posibilidad de conformar una oposición unificada en el futuro, manifestó preferir “la mayor amplitud” posible, “porque es más eficaz y entrega una señal a la ciudadanía”.

Conclave del Socialismo Democratico y la DC en el Partid Socialista. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

El quiebre oficialista se da luego de las críticas del PC y el FA a los partidos del Socialismo Democrático en el marco de la absolución de Claudio Crespo y la aplicación de la Ley Nain-Retamal.

Reunión de Vodanovic (PS) y Figueroa (PC)

Respecto de si hubo conversaciones directas con el PS para despejar la controversia, Carmona indicó que el intercambio lo llevó la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Según relató, ambas coincidieron en que se trataba de una reunión del Socialismo Democrático, lo que, a su juicio, no debiera entenderse como un desaire para quienes no integran ese bloque.

Aun así, el timonel comunista reiteró que es clave conocer el sentido político del encuentro para proyectar la coordinación futura. “Si es necesario insistir, lo haremos insistiendo porque tampoco tenemos la idea de que esto se prolongue y la prolongación sea un vacío donde cualquiera puede entregar miradas con especulación al respecto”, afirmó