    Carmona y quiebre oficialista: “El PC no va a dejar de insistir en construir unidad para abordar con una mirada común el gobierno de Kast”

    El líder de los comunistas desdramatizó la reunión oficialista a la cual no fueron invitados: "No exageremos los alcances que esto tiene (...) los espacios de coordinación no están agotados".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió este domingo al encuentro de coordinación realizado por el Socialismo Democrático junto a la Democracia Cristiana (DC) y la Federeción Regionalista Verde Social (FRVS), al cual ni el Frente Amplio ni el PC fueron invitados.

    La idea del encuentro -organizado por el PS- era dar la señal de que existirán dos oposiciones en el próximo periodo presidencial encabezado por el republicano José Antonio Kast.

    Sobre el tema, hace unos días la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, expresó que no existe una “crisis” en el sector, pero que eso no implicaría que no tengan “diálogos rígidos por momento”.

    Algo similar plasmó el timonel PC en entrevista con la radio Nuevo Mundo. “Son nueve las fuerzas políticas que están mirando desde su ángulo y obviamente entre ellas por historia y experiencias recientes hay más o menos acercamiento respecto de otras (...) entonces para mí la gran noticia no es que se junten”.

    Además, agregó: “Yo no he escuchado que se haya dado a conocer una articulación definitiva con un nombre y apellido, sino un intercambio donde lamentablemente no se invita ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista”.

    “Entonces no exageneremos lo alcances que esto tiene”, continuó.

    Dicho eso, marcó: “Los espacios de coordinación no están agotados, están abiertos frente a desafíos grandes (...) hay todavía mucho trabajo que ver en lo parlamentario y en cuanto a la conducción del Congreso Nacional”.

    Con todo, Carmona detalló que desde el PC ya tuvieron un primer feedback de este encuentro. “Se trataba de una reunión que no pretendía agredir a los otros”, dijo el líder PC.

    Para concluir, Carmona sostuvo: “Febrero es bajo en actividad política y nos queda (poco) de marzo, pero yo creo que habrán intercambios, tengo expectativas de eso”.

    “Y por lo menos, yo creo que el Partido Comunista no va a desistir de seguir insistiendo en la necesidad del trabajo por construir una expresión de unidad entre todos quienes están en la misma coincidencia, unidad no para asumir la filosofía o los planteamientos estratégicos del otro partido, sino sencillamente unidad para abordar con una mirada común lo que es la futura política de gobierno cuando se establezca el 11 de marzo la presidencia José Antonio Kast”, aseguró.

