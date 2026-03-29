Carmona pone en duda “equivocaciones” en decisiones del gobierno de Kast: afirma que muestran “lo que de verdad es”
El presidente del PC sostuvo que las personas que votaron por José Antonio Kast lo hicieron porque "querían encontrar soluciones a sus demandas legítimas, sus expectativas", pero que estas se están "quebrando".
El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, analizó las decisiones del gobierno de José Antonio Kast, donde planteó que la administración actual se está instalando y está “demostrando no tantas equivocaciones. Yo creo que más que está mostrando lo que de verdad es”.
En Radio Nuevo Mundo, el timonel del PC criticó la forma comunicacional en que el gobierno se ha expresado las primeras semanas de su mandato.
“La exageración por ir en camino de este gran titular mediático ‘Estado de Emergencia’. Si las emergencias tienen condiciones objetivas, las emergencias no son recursos publicitarios que se usan abusivamente porque después no quedan más recursos para usar”, argumentó Carmona.
En esa línea, expresó que “entonces estamos asistiendo a lo que es un claro proceso de instalación de un gobierno que está demostrando no tantas equivocaciones. Yo creo que más que eso, está mostrando lo que de verdad es”.
“No se equivoca este gobierno cuando quiere bajar los impuestos a la gran empresa. No, es lo que es. No se equivoca cuando quiere trasladar el costo del petróleo a los salarios. No se equivoca cuando, por ejemplo, quiere limitar la posibilidad de acceder al crédito para la educación a una cantidad de años”, ejemplificó el timonel del PC.
“La distancia de quienes votaron por Kast, que fue la inmensa mayoría. Pero esa mayoría no es de derecha. Esa mayoría votó porque quería encontrar soluciones a sus demandas legítimas, sus expectativas. Bueno, se están quebrando las expectativas. Eso sí que se está rompiendo y la gente empieza ya tempranamente a tomar distancia", aseveró Carmona.
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