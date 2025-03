Carmona respalda emplazamiento de ministro Gajardo a Fiscalía y apunta a “tanto bochorno en tareas del Ministerio Público”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, la mañana de este miércoles salió a respaldar el emplazamiento que hizo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), a la Fiscalía debido al allanamiento al domicilio de la diputada Karol Cariola (PC), en la misma jornada en que nació su hijo Borja.

Pese a que el organismo ya explicó las razones de las diligencias, el secretario de Estado apuntó debe aportar mayores explicaciones sobre el procedimiento: “Creemos que en eso el Ministerio Público todavía tiene que explicar más de por qué lo realizó en ese momento, pudiendo haberlo hecho antes o eventualmente incluso haberlo hecho después”, dijo en conversación con CNN Chile, la mañana del lunes.

En entrevista con Radio Universo, el timonel comunista defendió la solicitud de explicaciones del titular de Justicia y recalcó que “lo que hace el ministro Gajardo, lo hace en su condición de ministro del gobierno del Presidente (Gabriel) Boric”.

15 ENERO 2025 MINISTRO DE JUSTICIA, JAIME GAJARDO, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

“Creo que está presentando una pregunta y una falta de respuesta que tiene un sector muy grande de la ciudadanía”, afirmó, agregando que “no está despejado todas las consecuencias que tiene con nombres y apellidos, por ejemplo, los chats de Hermosilla respecto a fiscales, respecto a jueces, respecto a constitución de sala, respecto a influencia en ministros, como para que se sostenga que es un espacio que ha dado todas las pruebas de rigor y que, bajo toda condición, ha sido inmaculado en cuanto a que no hay fenómenos, solo recordando la gran batalla contra la delincuencia, por la seguridad y el tema de los narcos y el tráfico de ellos y la situación de unos fiscales vinculados a una situación en Los Vilos”.

Y luego agregó: “Yo creo que bajar una cortina, como diciendo, es intocable cuando la vivencia que tenemos en temas de política nacional, le hacen falta muchas explicaciones aún, me parece que no habla bien de la expectativa que uno debe tener de que el Ministerio Público y los fiscales, la Fiscalía Nacional en particular, escuchan e imaginan que tienen diligencias que corregir para llevar adelante las tareas tan delicadas que tienen, que son las tareas de la justicia”.

26/02/2025 - LAUTARO CARMONA - Mario Tellez / La Tercera

De acuerdo al líder comunista, “aquí hay varios temas y uno puede opinar de otro poder del Estado”, para luego añadir que “hacer una sola cosa para intentar cerrar la puerta a un tema que es de preocupación de un sector, por lo menos importante de la población, al menos el nuestro, me parece que no es la mejor forma de contribuir a la comprensión de muchas diligencias que les falta prolijidad, de muchas diligencias que no acusan un buen criterio, porque se podrían hacer en un sentido o en otro y tener menos impactos indeseados que los que merece la diligencia en sí mismo”

“Ahora, si el ministro tiene que dar una explicación, tendrá que darla, pero yo siento que ahí hay una observación que representa un sentimiento real, frente a tanto bochorno que hay en tareas del Ministerio Público”, zanjó.

Las declaraciones de Gajardo fueron respondidas ayer martes por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien señaló: “El Ministerio Público es autónomo constitucionalmente. En consecuencia, tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, las explicaciones que haya que dar sobre la resolución o las medidas que toma la Fiscalía, las damos ante los tribunales o las damos ante la comunidad cuando, conforme el interés público o el interés público de la investigación, así lo aconsejan”.