Carola Canelo: “Franco Parisi no es un apitutado político que haya vivido de la política como los otros candidatos”

¿Por qué Franco Parisi y no otro candidato?

Porque es la persona indicada para ejercer la máxima magistratura del país por su currículum: ingeniero comercial de la Universidad de Chile, estuvo en el servicio militar varios años también, es doctor y máster en Estados Unidos. Es un profesional.

¿Cuál fue su primera aproximación al candidato?

Lo conocí a través de la televisión, por ahí por el año 2013. Me llamó la atención que entregara información que es tan compleja, como lo es la economía, pero que lo hiciera de una manera tan sencilla y accesible a la gente. También me gustó su planteamiento crítico a la clase política, y cuando fue primera vez candidato presidencial independiente, recuerdo haber ido a firmar para que él pudiese participar en esas elecciones.

¿Qué es lo que más le gusta de Parisi?

Él es un outsider, es decir, no es un operador político. Yo defino al operador político como una persona que ha vivido siempre de la política. Franco Parisi no es un apitutado político que haya vivido de la política como los otros candidatos, sino que él es una persona que ha hecho su vida con el trabajo, con el esfuerzo, con una actividad profesional. Él viene desde afuera a contribuir al sistema político.

Si no logra pasar a segunda vuelta, ¿por quién votará?

Podría votar por cualquier persona, pero lo más lejano a la posibilidad de comunismo, porque pienso que el comunismo significa perder la democracia, aunque es una democracia bien bajita la que tenemos hoy. No me gustan las dictaduras ni de izquierda ni de derecha.