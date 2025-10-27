Carter, el exiliado del equipo de Kast en el debate.

Por televisión, el exalcalde de La Florida y candidato a senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, tuvo que seguir este domingo el segundo debate presidencial televisado, al que llegaron los ocho aspirantes a La Moneda.

Pese a encontrarse en Santiago y ser uno de los habituales acompañantes del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, a diferencia de otras ocasiones, el exjefe municipal no fue parte de la comitiva que llegó hasta las dependencias de Canal 13 para respaldar al candidato.

Según algunos republicanos, la decisión fue de la secretaria general de la colectividad y su compañera de lista en La Araucanía, Ruth Hurtado, quien lo dejó fuera de la lista de invitados que organizó para la cita. Sin embargo, otras versiones apuntan a que la nómina de invitados la armó Cristián Valenzuela, principal asesor de Kast. De acuerdo a esas mismas fuentes, se dejó fuera a Carter debido a que se tuvo que incluir a un representante de los socialcristianos.

Finalmente, al lugar llegaron la propia Hurtado; el presidente del partido, Arturo Squella; el alcalde de La Florida y delfín de Carter en la comuna, Daniel Reyes; el jefe del equipo económico, Jorge Quiroz, y la secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marín, entre otros.

La determinación no fue menor y desató la molestia de Carter. Y es que para nadie es desconocido que la definición de quiénes acompañan a los candidatos a este tipo de instancias no es al azar, sino que se trata de figuras clave para cada abanderado, ya sea porque son sus principales asesores, voceros o rostros de la campaña presidencial y parlamentaria.

Por lo mismo, la ausencia del exalcalde no pasó desapercibida entre los asistentes. No solo porque Carter, junto a otros personeros del partido como Arturo Squella, Cristián Valenzuela, Carmen Soza, María Jesús Wulf, se ha transformado en uno de los principales acompañantes de Kast para este tipo de actividades, sino también porque se trata de uno de los candidatos más fuertes del partido para la elección parlamentaria.

Carter, el exiliado del equipo de Kast en el debate. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Derechamente -afirman en la colectividad-, de Carter depende la apuesta de republicanos de repetir el resultado de 2023 en el Consejo Constitucional, donde en La Araucanía se quedaron con dos de los cinco escaños. Para eso se espera que el exjefe municipal -quien según las encuestas que manejan es la figura mejor posicionada para los comicios- arrastre a Hurtado y sea uno de los candidatos más votados en el país.

En ese contexto, pese a no ser militante, Carter ha asumido un rol clave en la campaña de Kast, tomando algunas vocerías -sobre todo en materia de seguridad- y también convirtiéndose en uno de los principales acompañantes del abanderado en distintos foros.

En ese contexto, la campaña se ha ido tensionando y, según fuente del partido, el episodio de este domingo, con Hurtado dejando fuera a Carter del debate, sería solamente uno más de la áspera relación entre ambos aspirantes.

Esto, pese a que en la colectividad insisten en que fue la secretaria general quien solicitó que el exjefe municipal se sumara como su compañero de fórmula.

La Tercera se contactó con Carter y Hurtado, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.