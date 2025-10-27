SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Carter, el exiliado del equipo de Kast en el debate

Pese a ser uno de los rostros mejor posicionados y habituales que acompañan al abanderado republicano en actividades, el candidato a senador por La Araucanía quedó fuera de la comitiva que asistió a Canal 13. Esto, según algunas versiones, después de que la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, no lo incluyera en el listado de invitados, lo que desató su molestia.

Por 
Pedro Rosas
 
Rocío Latorre
Carter, el exiliado del equipo de Kast en el debate.

Por televisión, el exalcalde de La Florida y candidato a senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, tuvo que seguir este domingo el segundo debate presidencial televisado, al que llegaron los ocho aspirantes a La Moneda.

Pese a encontrarse en Santiago y ser uno de los habituales acompañantes del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, a diferencia de otras ocasiones, el exjefe municipal no fue parte de la comitiva que llegó hasta las dependencias de Canal 13 para respaldar al candidato.

Según algunos republicanos, la decisión fue de la secretaria general de la colectividad y su compañera de lista en La Araucanía, Ruth Hurtado, quien lo dejó fuera de la lista de invitados que organizó para la cita. Sin embargo, otras versiones apuntan a que la nómina de invitados la armó Cristián Valenzuela, principal asesor de Kast. De acuerdo a esas mismas fuentes, se dejó fuera a Carter debido a que se tuvo que incluir a un representante de los socialcristianos.

Finalmente, al lugar llegaron la propia Hurtado; el presidente del partido, Arturo Squella; el alcalde de La Florida y delfín de Carter en la comuna, Daniel Reyes; el jefe del equipo económico, Jorge Quiroz, y la secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marín, entre otros.

La determinación no fue menor y desató la molestia de Carter. Y es que para nadie es desconocido que la definición de quiénes acompañan a los candidatos a este tipo de instancias no es al azar, sino que se trata de figuras clave para cada abanderado, ya sea porque son sus principales asesores, voceros o rostros de la campaña presidencial y parlamentaria.

Por lo mismo, la ausencia del exalcalde no pasó desapercibida entre los asistentes. No solo porque Carter, junto a otros personeros del partido como Arturo Squella, Cristián Valenzuela, Carmen Soza, María Jesús Wulf, se ha transformado en uno de los principales acompañantes de Kast para este tipo de actividades, sino también porque se trata de uno de los candidatos más fuertes del partido para la elección parlamentaria.

Carter, el exiliado del equipo de Kast en el debate. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Derechamente -afirman en la colectividad-, de Carter depende la apuesta de republicanos de repetir el resultado de 2023 en el Consejo Constitucional, donde en La Araucanía se quedaron con dos de los cinco escaños. Para eso se espera que el exjefe municipal -quien según las encuestas que manejan es la figura mejor posicionada para los comicios- arrastre a Hurtado y sea uno de los candidatos más votados en el país.

En ese contexto, pese a no ser militante, Carter ha asumido un rol clave en la campaña de Kast, tomando algunas vocerías -sobre todo en materia de seguridad- y también convirtiéndose en uno de los principales acompañantes del abanderado en distintos foros.

En ese contexto, la campaña se ha ido tensionando y, según fuente del partido, el episodio de este domingo, con Hurtado dejando fuera a Carter del debate, sería solamente uno más de la áspera relación entre ambos aspirantes.

Esto, pese a que en la colectividad insisten en que fue la secretaria general quien solicitó que el exjefe municipal se sumara como su compañero de fórmula.

La Tercera se contactó con Carter y Hurtado, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Más sobre:Rodolfo CarterRuth HurtadoLa Tercera PMJosé Antonio KastDebate

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hay 47 víctimas identificadas: PDI detiene a organización criminal dedicada a la facilitación de prostitución

Corte de Apelaciones de Coyhaique reduce indemnización por caso de recién nacidas intercambiadas en hospital en 1980

Boric no suelta a Kast y alude otra vez a la “campaña de bots” en la carrera presidencial

Gobierno y generadoras alcanzan acuerdo: se devolverán unos $2.000 mensuales en 6 meses

Francisco Cox asume la defensa del exministro Diego Pardow en acusación constitucional impulsada por la oposición

Sujetos escapan de fiscalización y atropellan a sargento de Carabineros en Renca: reportan dos detenidos

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

3.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Hay 47 víctimas identificadas: PDI detiene a organización criminal dedicada a la facilitación de prostitución
Chile

Hay 47 víctimas identificadas: PDI detiene a organización criminal dedicada a la facilitación de prostitución

Corte de Apelaciones de Coyhaique reduce indemnización por caso de recién nacidas intercambiadas en hospital en 1980

Boric no suelta a Kast y alude otra vez a la “campaña de bots” en la carrera presidencial

Gobierno y generadoras alcanzan acuerdo: se devolverán unos $2.000 mensuales en 6 meses
Negocios

Gobierno y generadoras alcanzan acuerdo: se devolverán unos $2.000 mensuales en 6 meses

ClaveÚnica: se implementa segundo factor de autenticación para mayor seguridad

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por la Liga de Primera

Con orden y campaña perfecta en el Claro Arena: las claves del renacer de la UC de Garnero que sueña con la Libertadores

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Andy Muschietti expande el universo de It: “Vivimos en una época en la que sembrar el miedo está en su punto más alto”
Cultura y entretención

Andy Muschietti expande el universo de It: “Vivimos en una época en la que sembrar el miedo está en su punto más alto”

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

El día después del batacazo de Milei en las legislativas: los ganadores y perdedores tras su sorpresiva victoria
Mundo

El día después del batacazo de Milei en las legislativas: los ganadores y perdedores tras su sorpresiva victoria

Sheinbaum anuncia acuerdo con Trump para ampliar en “unas semanas” las negociaciones comerciales por aranceles

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal