Castro (RN) defiende aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas: “Me voy a oponer férreamente a que se baje”

Santiago 17 de abril 2025. El integrante de la Mesa directiva de la camara de diputados,Jose Miguel Castro arriba a La Moneda por una audiencia con el Presidente de la Republica. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Durante el inicio de la Parada Militar 2025, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, resaltó la importancia de mantener y aumentar los recursos destinados a las Fuerzas Armadas,

El parlamentario recordó que en el presupuesto anterior, las Fuerzas Armadas “aportaron con el 10% de lo que fue el ajuste fiscal”, y afirmó que “esperamos que esta vez, dado la condición de narcotráfico que tenemos, de la necesidad de tenerlos en la frontera, mantengamos y subamos el presupuesto”.

En ese sentido, aseguró que “yo he conversado con los distintos comandantes de las Fuerzas Armadas y es necesario, entonces, mantener y ojalá subir el presupuesto. Yo, por lo menos, me voy a oponer férreamente, como Presidente de la Cámara de Diputados, a que se baje este presupuesto ”.

Castro destacó la importancia de la presencia militar en regiones fronterizas, mencionando que “lo veo, por ejemplo, en Antofagasta, que es mi región, cómo es la importancia de tener a las Fuerzas Armadas en la frontera”.

En ese sentido subrayó la necesidad de "ponerle urgencia a las reglas del uso de la fuerza, al ingreso clandestino como delito a nuestro país, más que las cosas que veíamos ayer, que es eutanasia o, por ejemplo, el aborto libre”, haciendo alusión al Te Deum Ecuménico.

“Nosotros también debemos, más que armarnos, debemos por lo menos mantener nuestro poder disuasivo y eso se consigue dotando de los recursos necesarios a nuestras Fuerzas Armadas”, finalizó.