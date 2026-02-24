Cataldo confirma que reconstrucción de jardines modulares en Punta de Parra supera el 70%

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a representantes de Desafío Levantemos Chile, realizaron una visita en Punta de Parra, Tomé, para constatar el avance de las obras de soluciones modulares de jardines infantiles en las zonas afectadas por los incendios forestales ocurridos en enero en las regiones de Ñuble y Biobío.

De cara al inicio del año escolar 2026, las autoridades visitaron la Escuela Punta de Parra, Jardín Infantil Hojitas de Parra y Jardín Infantil Caminito de Estrellas, donde constataron el avance de los trabajos provisorios para asegurar la continuidad del ciclo educativo.

En cuanto a ambos jardines, el ministro destacó el progreso de las obras y valoró la recuperación del espacio tras la emergencia. “Ya llevamos más de un 70% de la obra desarrollada, queda muy poco” , dijo.

El titular de Educación detalló que las instalaciones contarán con estándares adecuados para el funcionamiento escolar: “Con aire acondicionado, con condiciones de aislamiento térmico”. Además, indicó que existe “un gran avance en la remoción de escombros” de la Escuela de Punta de Parra y que se iniciarán los trámites para la reconstrucción definitiva una vez termine ese proceso.

“Estamos esperando que se termine ese proceso para poder iniciar ya los procesos administrativos para que el ministerio pueda financiar la recuperación definitiva de esa escuela ”, explicó.

Respecto al calendario escolar, informó que el 27 de marzo comenzarán las actividades en la Escuela Punta de Parra, específicamente en el sector donde serán instalados los contenedores modulares, cuyos movimientos de ubicación se inician esta semana.

En el caso de Penco, el ministro detalló que los jardines infantiles mantienen a los niños y niñas reubicados mientras avanzan las obras. “Esos niños van a entrar el día 4 de marzo, tal como se proyecta originalmente en el calendario escolar”, afirmó.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Junji, Daniela Triviño Millar, destacó el trabajo colaborativo que ha permitido acelerar la reconstrucción. “ Hoy, gracias al trabajo y la colaboración con Desafío Levantemos Chile y también con el municipio, hemos logrado comenzar la reconstrucción, reconstrucción que va a terminar en ambos casos, tanto Florcita Silvestre como Burbujitas el día 27 de marzo” , indicó.

“Eso también es una gran noticia porque la educación parvularia tanto en Penco como en Tomé rápidamente ha avanzado en la reconstrucción y son muy buenas noticias para garantizar bienestar integral de niños y niñas y, por supuesto, sus familias en ambas comunas”, concluyó.