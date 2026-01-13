Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales
La exmilitante de Evópoli ya había ocupado la cartera durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y en los últimos días había sostenido reuniones en la Oficina del Presidente Electo.
Según pudo confirmar La Tercera, Catalina Parot es el nombre para asumir la cartera de Bienes Nacionales en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, incorporándose así al equipo ministerial que será anunciado el próximo 20 de enero.
Su nombre había comenzado a circular con fuerza luego de que el pasado 6 de enero visitara la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde sostuvo una reunión con Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior.
Parot cuenta con experiencia previa en la cartera, la que encabezó durante la primera administración de Sebastián Piñera.
Posteriormente, en el segundo mandato del exmandatario, fue designada presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
Exmilitante de Evópoli, Parot también tuvo una incursión electoral en 2021, cuando compitió como candidata a gobernadora regional de Santiago.
Su llegada a Bienes Nacionales se produce en medio de un diseño de gabinete que ha combinado nombres independientes, algunos con trayectoria en gobiernos anteriores y perfiles de confianza directa del presidente electo.
