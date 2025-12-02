Chile Vamos empieza a preparar nombres para un eventual gobierno de José Antonio Kast

En la foto, la reunión que sostuvieron los tres presidentes de la coalición con Arturo Squella.

El tránsito de Chile Vamos a la campaña de José Antonio Kast, a juicio de varios dirigentes de la coalición, ha sido menos complejo de lo que se podría haber proyectado. De eso dio muestras hace algunos días el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien aseguró que el bloque participará desde el primer minuto en igualdad de condiciones en un eventual gobierno.

“Este no va a ser un gobierno únicamente de republicanos . Otras personas podrían decir ‘los republicanos van a invitarlos (a Chile Vamos) a participar de cosas accesorias’. No. Nosotros necesitamos unir a toda la oposición”, aseguró.

La definición de Squella inevitablemente recordó la experiencia de la instalación del actual gobierno sobre la base del PC y el FA, y la posterior incorporación del Socialismo Democrático. Una que fue resistida en un inicio por el principal arquitecto del primer gabinete de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, y que incluso instaló el concepto de los “anillos de poder”: con Apruebo Dignidad y el PS en la primera línea de los cargos de gobierno y el resto de los partidos relegados a otros espacios de colaboración. Un diseño que se debió modificar al poco andar.

Con esa señal del timonel republicano, y mientras la campaña presidencial entra en su tramo decisivo, en Chile Vamos comenzaron a activarse conversaciones discretas y aún informales frente a la posible llegada de Kast a La Moneda: la búsqueda de nombres para un futuro equipo de gobierno.

En los partidos de la coalición describen este proceso como un ejercicio de preparación, influido en parte por el trabajo que el propio Partido Republicano ya ha puesto en marcha.

Hace algunos días La Tercera detalló que en el círculo del candidato existe un equipo dedicado a esa tarea.

Su figura central es Alejandro Irarrázaval, coordinador general de campaña desde la primera vuelta, quien ha liderado el perfilamiento de eventuales cuadros para ministerios, subsecretarías y distintos cargos regionales.

En ese grupo participan también el director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa, y la jefa programática, Carmen Soza. La existencia de esa estructura no tomó por sorpresa a Chile Vamos, pero sí fue una muestra de que el proceso de instalación se está ordenando con tiempo.

En la derecha tradicional resaltan su experiencia en gestión pública tras los dos gobiernos de Sebastián Piñera y, por lo mismo, varios dirigentes han comenzado a levantar información para tener claridad sobre perfiles disponibles en caso de un triunfo republicano. Son alrededor de tres mil cargos los que deben llenarse, entre ministros, subsecretarios, seremis, delegados presidenciales y jefaturas de servicio, un volumen que en los partidos describen como imposible de improvisar.

En RN, por ejemplo, ya han asomado en esa conversación figuras de trayectoria que dejarán el Congreso este año. Entre ellos aparecen los senadores José García Ruminot, Rafael Prohens y Rodrigo Galilea, aunque este último ha manifestado su reticencia a la idea de ocupar un cargo en una futura administración debido a su vínculo familiar con Kast, como comentó en una reciente entrevista con La Tercera.

En la UDI el ejercicio ha estado más focalizado en regiones. Algunos parlamentarios han ido recopilando antecedentes de exseremis, asesores y equipos que trabajaron durante los gobiernos de Sebastián Piñera. La intención es tener un registro actualizado de “mandos medios” con experiencia administrativa.

Aunque desde republicanos aseguran que aún no se les ha pedido formalmente nóminas a Chile Vamos, aseguran que es natural que los partidos de la derecha revisen sus propios cuadros y actualicen información de cara a un escenario que, de darse, exigirá decisiones rápidas.