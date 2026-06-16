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    Choque opositor: Vodanovic, Soto y Ortiz reprocharon a Carmona que el PC reactivó la polémica por la ley Naín-Retamal

    La reunión de la oposición este lunes tuvo un momento de tensión cuando los presidentes del PS, el PPD y la DC le reclamaron el timonel del Partido Comunista por no avisar que sus parlamentarias ingresarían un proyecto que deroga aspectos del proyecto que protege a Carabineros.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Como un déjà vu, la división en la izquierda y centroizquierda por la ley Naín-Retamal volvió a aparecer este lunes en la sede del Partido Socialista.

    En el marco de la reunión semanal que sostienen los presidentes de partidos de la oposición, con los secretarios generales y jefes de bancada, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, le lanzó un duro reproche al timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, por la moción que hace unos días ingresaron las diputadas comunistas Nathalie Castillo y Lorena Pizarro, que busca derogar diversos artículos del proyecto lo que abrió inmediatas críticas del oficialismo.

    “Habría sido bueno que nos avisaran”, lanzó la timonel PS.

    En la sala estaban presentes otras tres representantes del partido de la hoz y el martillo: la secretaria general, Bárbara Figueroa; la jefa de bancada de la Cámara, Daniela Serrano, y la senadora Claudia Pascual.

    Previamente, la misma presidenta del PS había propuesto la idea de acotar las reuniones de los lunes y que solo participaran los presidentes de cada tienda, para que no hubiera tanta gente y pudieran resolver más rápido.

    En esa línea, comenzó su queja al plantear que no sirve tanta concurrencia si “aún así hay cosas que nos terminamos enterando por el diario”, en referencia a la iniciativa parlamentaria de las diputadas PC.

    En la misma línea, Vodanovic reclamó que esto no se trata de un conflicto que viene desde hace “50 años”, sino que es de hace “tres meses” y que cuando se hacen esfuerzos por la unidad del sector “hay que cuidarla”.

    Durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ejecutivo impulsó la aprobación de la ley Naín-Retamal, que se aprobó con votos del Socialismo Democrático y la derecha. El Frente Amplio y el PC -el corazón de la anterior administración-, no estuvieron dispuestos a darle piso a esta medida y generaron uno de las tantos quiebres internos. La polémica se reinstaló en el sector el último verano, cuando dicha iniciativa fue usada entre los argumentos para absolver a Claudio Crespo, en el caso de Gustavo Gatica.

    Por lo mismo, Vodanovic no fue la única en cuestionar que desde el PC se reactivara una vez más esta discusión. Tras la timonel PS, su par del PPD, el diputado Raúl Soto, se sumó a los lamentos.

    El recién asumido jefe de partido acusó un mal timing para esta discusión, pues mientras el tema de la ley Naín-Retamal divide a la oposición, el oficialismo aparece unido tras la gestión de José Antonio Kast.

    Quien también comentó el tema fue el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz. El diputado hizo hincapié en que estos no son tiempos para impulsar medidas que le quiten herramientas a Carabineros y las fuerzas policiales.

    Cuando hablaron los tres timoneles de los partidos socialdemócratas, todos miraron a Lautaro Carmona, quien esgrimió que se trata de una iniciativa impulsada por Castillo y Pizarro en calidad de diputadas, pero que no es una política manejada por el Partido Comunista.

    Carmona afirmó que -aunque es una propuesta legítima- no había sido acordada por toda la bancada PC.

    Varios de los presentes se quedaron con la impresión de que el presidente comunista tampoco había sido informado previamente de la iniciativa.

    La discusión quedó ahí. No se volvió a tocar el tema en el encuentro en el que también estuvieron representantes del Partido Liberal, el Frente Amplio y Acción Humanista, además de las ya citadas figuras del PS, PPD y DC.

    Ortiz dice que como bancada dijeron que no era buena idea quitarle atribuciones a las policías. Lo volvió a plantear.

    Más sobre:OposiciónPaulina VodanovicRaúl SotoÁlvaro OrtizPSPPDDCLautaro CarmonaPC

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