OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cicardini (PS) arrasa en carrera al Senado por Atacama y lograría doblaje con Provoste (DC)

    Con casi el 50% de las mesas escrutadas, la diputada republicana Sofia Cid (ex RN) sumaba un 12,05%, mientras que el actual senador Rafael Prohens (expresidente de RN), lograba tan solo un 3,56%.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Daniella Cicardini y Yasna Provoste.

    En la Región de Atacama, que tenía en juego dos escaños al Senado, se vislumbraba una de las contiendas más reñidas de esta jornada electoral.

    Esto, ya que tanto oficialismo como oposición registran en el actual período legislativo -que termina en marzo próximo- un representante por la zona en la Cámara Alta: Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN). Y ambos buscaban la reelección por la cuarta cincunscripción.

    Sin embargo, la irrupción de la actual diputada Daniella Cicardini (PS) en la carrera senatorial fue aplastante y pronosticaba un triunfo de la coalición oficialista.

    Con el 49,07% de las mesas escrutadas, la parlamentaria socialista se imponía con el 35,54% de los votos, mientras que Provoste llegaba en el segundo lugar de las preferencias, con un 17,02%, lo que estaría generando un doblaje del Pacto Unidad por Chile.

    La diputada republicana Sofia Cid (ex RN) sumaba un 12,05%. Su irrupción en la contienda por Atacama, tal como preveían los analistas, puso en jaque la reelección del senador Rafael Prohens (expresidente de RN), quien sumaba tan solo un 3,56%

    Con ese desenlace se ponía fin a la que se avizoraba como una de las pugnas más emblemáticas en la derecha por la hegemonía del sector.

    Si bien hubo negociaciones entre Chile Vamos y republicanos tratando de lograr omisiones en ciertos lugares, el partido de José Antonio Kast impulsó la candidatura de la diputada Cid (ex RN), lo que terminó sin los resultados previstos, además de afectar la reelección de Prohens.

    El duelo Provoste-Cicardini

    La carrera senatorial por Atacama gestó por meses en el oficialismo una guerra fría por la carrera senatorial en Atacama. Y, justamente esta semana, Provoste (DC) y Cicardini (PS) decidieron escalar su duelo electoral, lo que aumentó las expectativas con miras a los comicios.

    Esto, luego de que la senadora DC acusara hechos de corrupción y de intervención electoral de parte del Municipio de Copiapó -encabezado por el alcalde Maglio Cicardini- en favor de la diputada socialista, la cual contraatacó con dureza en un video subido a redes sociales.

    “Nosotros hemos enfrentado la red del caso Hermosilla. Reportajes han revelado los vínculos de la senadora Provoste con esa red de poder y de favores, como el Juez Antonio Ulloa o su asesor Aldo Cornejo (exdiputado DC), mencionado en escuchas telefónicas. Y fue precisamente, la denuncia que presenté la que permitió abrir investigaciones sobre las influencias de esa red en la fiscalía de Copiapó”, señaló.

    “Esta red sabe que el apoyo ciudadano está con nosotros, por eso activaron las operaciones más oscuras para intentar salvar a una de la suyas. Y generan la sensación mediática para intentar desprestigiarnos. Montan reportajes en medios truchos financiados por ellos mismos, arman shows judiciales con fiscales cercanos al juez Ulloa”, dijo.

    “Nosotros no vamos a retroceder, ningún centímetro, vamos a seguir denunciando a los corruptos, cueste lo que cueste, porque Atacama se defiende con coraje”, finalizó la legisladora en su posteo.

    Cicardini, junto al diputado Daniel Manouchehri (PS), con quien ha construido una dupla política, son querellantes desde marzo de 2024 en el llamado caso Audios, que reveló las redes de influencia del abogado penalista Luis Hermosilla, hoy privado de libertad por soborno, fraude tributario y lavado de activos.

    Más sobre:Elecciones 2025SenadoAtacama

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Logran escaños por el distrito 10 Gonzalo Winter (FA), Francisco Orrego (RN) y Jorge Alessandri (UDI)

    Magdalena Piñera felicita a Kast por “la enorme responsabilidad de defender la democracia y libertad en segunda vuelta”

    Cómo entender una sorpresiva elección presidencial

    Longton, Cariola, Squella e Ibáñez son los senadores electos por Valparaíso

    Renzo Trisotti y Danisa Astudillo: los nuevos senadores por Tarapacá

    La Araucanía: Rodolfo Carter y Vanessa Kaiser llegan al Senado y Huenchumilla logra reelección

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Logran escaños por el distrito 10 Gonzalo Winter (FA), Francisco Orrego (RN) y Jorge Alessandri (UDI)
    Chile

    Logran escaños por el distrito 10 Gonzalo Winter (FA), Francisco Orrego (RN) y Jorge Alessandri (UDI)

    Magdalena Piñera felicita a Kast por “la enorme responsabilidad de defender la democracia y libertad en segunda vuelta”

    Cómo entender una sorpresiva elección presidencial

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”
    Mundo

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena