Claudio Alvarado, ministro del Interior: el UDI que liderará el gabinete de Kast

Desde que José Antonio Kast se instaló en “La Moneda chica”, el exministro Claudio Alvarado siempre ha sido uno de los últimos en abandonar la casona ubicada en La Gloria 88, en la comuna de Las Condes.

Con una oficina propia en el segundo piso del inmueble, prácticamente al lado de la de Kast, el dirigente de la UDI se ha transformado en uno de los hombres clave del presidente electo en el periodo de transición al gobierno. No solo asumió la tarea de coordinar el traspaso con la actual administración del Presidente Gabriel Boric, sino que también se posicionó como el principal coordinador político con el resto de los partidos del sector.

Así, que este martes fuese confirmado como el nuevo ministro del Interior estuvo lejos de ser una sorpresa. De hecho, hace semanas que su nombre aparecía ratificado para la cartera e incluso, desde antes de la segunda vuelta, era uno de los fijos para el comité político de Kast.

Aunque, inicialmente, sonó como una opción en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cargo que ya desempeñó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el liderazgo que asumió en la Oficina del Presidente Electo (OPE) lo transformó rápidamente en la principal carta para Interior, ingresando al círculo de confianza de Kast.

La experiencia del exministro fue uno de los factores que más pesó en la decisión, afirman en la OPE. Alvarado no solo se ha desempeñado como jefe de la Segpres, sino que también bajo esa misma administración se hizo cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En el primer gobierno de Piñera, en tanto, ejerció como subsecretario Segpres.

Antes de eso, estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y entre 2020 y 2022 llegó al Senado, en reemplazo de Víctor Pérez (UDI), quien salió del Congreso para asumir como ministro del Interior.

Fue justamente en la sede legislativa donde Kast y Alvarado estrecharon su relación.

Ambos se conocieron hace varios años, mientras en el Congreso ejercían como diputados de la UDI, donde compartieron por más de un periodo legislativo. Incluso, los dos llegaron a liderar la bancada gremialista, como jefe y subjefe del comité parlamentario, respectivamente.

Quienes recuerdan esos años afirman que ambos formaron una relación cercana, que se mantuvo incluso después de que Kast presentara su renuncia a la UDI en 2016.

Reflejo de lo anterior, dicen, fueron las críticas que Alvarado emitió en 2021 a la candidatura presidencial de Sebastián Sichel. “Kast le dio una lección a Sichel de cómo ir a buscar al electorado de derecha. Además, lo hizo con tranquilidad, pachorra, seguridad y con astucia. Si Sichel y su equipo insisten en ‘la vieja política’ y lugares comunes estarán con serios problemas hacia adelante”, apuntó tras uno de los debates.

Pero no solo en 2021 le entregó su respaldo al republicano. Si bien para esta campaña nunca lo apoyó directamente, sí entregó algunas señales. Lo anterior, pese a que en un inicio formó parte de un consejo asesor “senior” de abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Sin embargo, durante la contienda electoral se mostró varias veces crítico de la estrategia de la exalcaldesa que buscaba marcar diferencias claras con Kast. En ese contexto, su primera aparición con el republicano se dio en el último debate de Anatel previo al balotaje.

De ahí en adelante, se convirtió en uno de los hombres del círculo de confianza del futuro presidente.