Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

La noche del martes se realizó el último debate en televisión entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Algunos creían que la candidata presidencial oficialista y de la DC llegaría junto a su pareja desde hace más de 10 años, el asistente social de la Universidad Católica Claudio Rodríguez (53) -también militante del Partido Comunista-.

Pero no fue así. A la entrada de TVN un grupo de artistas, entre ellos, el humorista Bombo Fica y los actores Claudio Arredondo y Gabriel Cañas, esperaban a Jara para ingresar con ella al canal.

Rodríguez siguió la misma rutina que en todos los debates anteriores. Acompañado de su hija mayor, quien vive con él, siguió el último cara a cara presidencial por televisión desde el living de su casa, en Ñuñoa, con un buen picoteo. Momentos antes de que la candidata entrara al estudio le envió un WhatsApp deseándole mucha suerte.

“El abuelo” -como le dicen algunos amigos a Rodríguez, por algunas de sus costumbres, como acostarse temprano y preferir un té en vez de un trago- ha estado junto a Jara en toda su campaña presidencial y ha sido su principal consejero político, cuentan cercanos a ambos. Eso sí, precisan, siempre desde el anonimato, algo que acordaron los dos al empezar. No ha dado entrevistas y sólo ha hecho escuetas declaraciones.

“Por su tranquilidad y la forma pausada de ver la vida, él siempre ha sido un cable a tierra de Jara y lo fue en los momentos más difíciles de su campaña”, señala un cercano a la candidata.

Rodríguez, quien desde julio de 2024 se desempeña como coordinador regional del gabinete de la Dirección Nacional del Registro Civil, sólo ha aparecido en público junto a su pareja en contadas ocasiones.

Una de ellas fue el pasado 16 de noviembre, cuando, cerca del mediodía, llegaron tomados de la mano al Liceo Federico García Lorca de Conchalí, donde ella votó. Mientras Jara sonreía, agradecía el apoyo de algunas personas y respondía preguntas de la prensa, Rodríguez mantenía su rostro imperturbable.

Hoy también la acompañará a sufragar, para luego almorzar juntos en la casa de la candidata, descansar un par de horas y partir al Hotel Fundador, donde esperarán los resultados de la elección.

El empleado público también asistió -junto al hijo de Jara, Andrés- al cierre de la campaña de la primera vuelta en Maipú, donde fue presentado por la animadora como “el ‘pinche’ de nuestra querida candidata”. Parte del público, que esa noche llenó la Plaza de Maipú, comenzó a gritar espontáneamente: “¡El pinche, el pinche...!”, lo cual obligó a Rodríguez a subir al escenario y saludar a la candidata con un beso y un abrazo.

Fue la propia Jara quien lo presentó como su “pinche”, al ser consultada por su situación sentimental a inicios de abril, días antes de renunciar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para iniciar su carrera a La Moneda, cuya primera estación fueron las primarias del 29 de junio.

“Tengo un pinche, llevamos su buen rato. Nos queremos un montón, nos cuidamos. Él es piola y yo terriblemente intensa ”, dijo la entonces secretaria de Estado, en una entrevista en el canal de streaming Copano News, donde también contó que vivían a una cuadra de distancia y que no se casaría por tercera vez (Jara se casó por primera vez a los 19 años y, dos años más tarde, su pareja murió. Varios años después se volvería a casar. De esa relación nació su único hijo).

“Yo creo que ya no estoy para vivir con alguien más. Es que como que pasé a otra etapa. Me gustan mis momentos de silencio, de autonomía, de tener espacios para mí y mi hijo. Y como los dos venimos de segundas vueltas, esto nos permite tener espacios con los hijos, que es como viven muchas parejas hoy en día”, dijo Jara en una entrevista en La Tercera, a mediados de mayo.

El concierto de Los Jaivas del domingo pasado en el Estadio Nacional grafica su tipo de relación, en que cada uno respeta sus espacios. Esa noche, Rodríguez asistió a la cancha junto a su hija menor, y Jara llegó invitada a la zona vip.

Rodríguez, quien juega muy bien al fútbol y es hincha de Colo Colo, también asistió al cierre de campaña el jueves en Puente Alto, pero esta vez no subió al escenario.

Jara en un acto del PC en el Teatro Caupolicán, junto a su pareja, Claudio Rodríguez, el diputado electo Marcos Barraza y el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón.

La Jota y Bachelet 2

Rodríguez pertenece a una familia tradicional de clase media, con diversas posturas políticas. Creció en la Villa Frei, en Ñuñoa, estudió -de kínder a cuarto medio- en el colegio particular católico Calasanz y posteriormente ingresó a Trabajo Social en la Universidad Católica, de donde egresó en 1995. Posteriormente hizo un magíster en Estudios Latinoamericanos en la U. de Chile.

Según él ha comentado, forma parte de aquella generación de jóvenes universitarios de izquierda que, tras el gobierno de Patricio Aylwin e inicios del de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, comenzaron a sentirse desilusionados de la moderación y la política de acuerdos con la derecha que rigió el actuar de la Concertación. Unos tíos cercanos que fueron exiliados también influyeron en su decisión.

Bajo esa sensación y atraído por la mística de las Juventudes Comunistas ingresó a militar en 1994. En la “Jota” conoció a Jara, al actual diputado electo Marcos Barraza y a Darío Quiroga -exjefe estratégico de la candidata-, quien estudiaba Sociología en su misma universidad.

Durante los gobiernos de la Concertación, donde el PC no tuvo cabida, él y Jara tomaron caminos distintos. Mientras la actual abanderada oficialista entró a trabajar al Servicio de Impuestos Internos y, de la mano de Gladys Marín, primero, y de Guillermo Teillier, después, fue escalando posiciones al interior del PC.

Rodríguez, en cambio, entró al mundo de las ONG, especializándose en la prevención y adicción a las drogas en jóvenes de sectores populares y al mundo académico. Hizo clases de políticas sociales en la U. Andrés Bello, Academia de Humanismo Cristiano y Usach.

Ambos volverían a encontrarse al inicio del gobierno de la Nueva Mayoría (Bachelet 2). Barraza -hombre de Teillier- fue nombrado subsecretario de Previsión Social, quien, a su vez, llevó a Jara como su jefa de gabinete y a Rodríguez como jefe de una repartición.

Por esos días comenzó el romance entre ambos, el cual continuó cuando Barraza fue ascendido a ministro de Desarrollo Social el 10 noviembre de 2016: Jara ocupó su cargo en la subsecretaría y Rodríguez asumió como jefe de gabinete del nuevo ministro.

Ellos tres, además, del actual subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, conformaron un grupo de amigos, a quienes los unía ser discípulos de Teillier y opositores al ala dura representada por Carmona y Daniel Jadue. Aunque es militante socialista, el actual jefe de gabinete de Jara, Jorge Millaquén, también es cercano al grupo.

En 2017, Rodríguez escribió algunas columnas en la página web de Radio Cooperativa sobre participación ciudadana, infancia y educación popular. Durante el gobierno de Piñera 2 trabajó como director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Independencia.

Rodríguez, al igual que Jara, sigue a Colo Colo.

“Ella ha dicho que ella es la que entra a La Moneda, no yo”

El 5 octubre de 2019, dos semanas antes del estallido social, Jara y Rodríguez inscribieron la Fundación Ideas para Conchalí, que permitió a Jara comenzar a hacer difusión local antes de comenzar su campaña para alcaldesa de esa comuna. Tras el 18/O fue espacio para promover el Apruebo de una nueva Constitución.

Aparte de su actual empleo, durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, el trabajador social fue jefe de Gestión Territorial y jefe de gabinete en la Subsecretaría de Prevención del Delito en el período de Eduardo Vergara (PPD).

Una de sus pocas declaraciones fue el 11 de noviembre, cuando, durante el cierre de campaña en Maipú fue consultado por una periodista de Canal 13 sobre su relación con Jara. “Yo soy más tranquilo, más piola, sí. Ahí nivelamos”. También aclaró que si Jara llega a La Moneda, él no asumiría un rol institucional: “Ella ha dicho que ella es la que entra a La Moneda, no yo” .

“Tengo claro que él no va a ser el primer pinche de la nación… Esa figura ligada a la familia es muy del siglo pasado”, había adelantado Jara en junio al diario La Segunda.

Cualquiera sea el resultado de hoy, cercanos a ambos afirman que está completamente descartado que él asuma algún rol en La Moneda.