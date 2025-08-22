Código Azul: gobierno cifra en más de 3.000 las atenciones a personas en situación de calle en las últimas 24 horas

Producto del frío sistema frontal que afecta a la zona central del país, el gobierno activó el Código Azul, protocolo orientado a prestar ayuda a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló a radio Usach que se establecieron 14 puntos adicionales para atender a quienes lo necesiten. “ Se está respondiendo bien, como corresponde, nuestro país tiene una institucionalidad preparada para estos casos y siempre estamos monitoreando”, aseveró.

En detalle, a partir de las 17.00 horas de ayer jueves, equipos del Código Azul realizaron 14 operativos móviles adicionales a los que realizan regularmente. Con ello, más de tres mil personas en situación de calle recibieron atención, según indicaron.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, informó que “en virtud, también, del pronóstico y la evaluación diaria que se realiza con la Dirección Meteorológica”, el Código Azul se mantendrá vigente hasta el domingo 24 de agosto en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

La autoridad explicó que “esto significa que se refuerzan los dispositivos que ya están presentes durante todo el año y el invierno, con rutas sociales y rutas médicas que van a ir recorriendo los distintos lugares para apoyar a las personas en situación de calle, con abrigo, con alimentación y con apoyo para el traslado, si así lo desean, a dispositivos como albergues o residencias”.