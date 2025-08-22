Código Azul: gobierno cifra en más de 3.000 las atenciones a personas en situación de calle en las últimas 24 horas
El protocolo se mantendrá vigente hasta el domingo en varios sectores de la zona central.
Producto del frío sistema frontal que afecta a la zona central del país, el gobierno activó el Código Azul, protocolo orientado a prestar ayuda a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas.
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló a radio Usach que se establecieron 14 puntos adicionales para atender a quienes lo necesiten. “Se está respondiendo bien, como corresponde, nuestro país tiene una institucionalidad preparada para estos casos y siempre estamos monitoreando”, aseveró.
En detalle, a partir de las 17.00 horas de ayer jueves, equipos del Código Azul realizaron 14 operativos móviles adicionales a los que realizan regularmente. Con ello, más de tres mil personas en situación de calle recibieron atención, según indicaron.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, informó que “en virtud, también, del pronóstico y la evaluación diaria que se realiza con la Dirección Meteorológica”, el Código Azul se mantendrá vigente hasta el domingo 24 de agosto en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.
La autoridad explicó que “esto significa que se refuerzan los dispositivos que ya están presentes durante todo el año y el invierno, con rutas sociales y rutas médicas que van a ir recorriendo los distintos lugares para apoyar a las personas en situación de calle, con abrigo, con alimentación y con apoyo para el traslado, si así lo desean, a dispositivos como albergues o residencias”.
Las autoridades hicieron un llamado a la solidaridad y a dar aviso en caso de divisar una persona en situación de calle, contactándose con el Fono Código Azul, marcando el 800 104 777 (opción 0) o a través de la pagina web www.codigoazul.gob.cl. De esta forma, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrán prestar ayuda a las personas en situación de calle.
