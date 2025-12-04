Codina defiende estrategia de Kast en debate Archi: “No ha evadido respuestas. Ha respondido lo que él considera relevante”

El exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, defendió la estrategia que utilizó el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast, en el debate presidencial transmitido el miércoles por la Asociación de Radiodifusoras de Chile (Archi).

En conversación con Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, Codina fue consultado por las críticas que recibió Kast luego de que no diera respuestas tan concretas en temas como la eutanasia e indultos a presos por cometer delitos de lesa humanidad. “José Antonio Kast ha participado en más de veinticinco debates, es evidente que creo que la ciudadanía conoce ya su opinión, la ciudadanía, de hecho, en gran parte ya se ha formado opinión con relación a las elecciones, en relación a quién va a apoyar en la próxima elección, es muy baja la cantidad de personas que están indecisas", dijo.

“Y, evidentemente, frente a la hostilidad que tenía Jeannette Jara, la candidata de la extrema izquierda que quiere darle continuidad a este gobierno, siempre vimos que incluso se le interrumpía a José Antonio Kast, se lo ponían en situaciones incómodas que no debieran ser parte del formato de un debate presidencial republicano. Entonces, en realidad, no es que él quiera soslayar, dejar de lado algún tipo de información, la ha entregado en distintas entrevistas también y en distintos debates", acotó.

Respecto de la ausencia que han tenido los llamados “temas valóricos” en el discurso de Kast en esta última elección, el otrora jefe comunal sostuvo que “esta amplitud y esta evolución política, madurez política que ha tenido José Antonio Kast durante los últimos años, que es la que también le lleva a él a integrarme en su equipo, siendo parte yo de lo que se denominaba más la derecha social, una derecha muy de centro, es porque observa que tiene que haber un gobierno -y lo dijo el día que se plegaron los demócratas al al conglomerado- que él no va a ser un gobierno de republicanos para republicanos, él lo que va a hacer es un gobierno amplio para las chilenas y chilenos, y eso también significa que en temas valóricos se entiende que pueda haber distancias con quienes conforman esta coalición”.

Luego de reforzar que los puntos de encuentro con Kast son principalmente economía, migración y seguridad, el exmilitante de Renovación Nacional planteó que “efectivamente hay temas valóricos que se transforman en la noticia, en vez de poner arriba de la mesa los temas que realmente le interesan a las ciudadanas (...) Es evidente que hay matices dentro de la coalición de gobierno, posible gobierno (...) Y creo que también el respeto a esos matices, a esas sensibilidades, es parte de la evolución que ha tenido José Antonio Kast. Entonces, lo que yo le pido a la ciudadanía es que entiendan que, justamente, algunos temas que hoy día no son las prioridades, que tienen que ver más con lo valórico, ha existido el respeto suficiente para entender que somos una coalición amplia".

“Él ha entregado respuestas y lo que sucede es que probablemente para algunas personas, desde su perspectiva, eventualmente esperan otras respuestas. El candidato no ha evadido respuestas. Lo que ha hecho es responder lo que él considera que es lo relevante. Y es evidente que nunca vas a tener conforme a todas las personas", zanjó.